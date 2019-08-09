3М запустила программу проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты

3М объявила о запуске новой программы проверки подлинности своих средств индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты 3М содержат наклейки с уникальными кодами, позволяющими удостовериться в оригинальности их происхождения. На первом этапе программы кодами промаркированы 10 моделей средств защиты органов дыхания, наиболее востребованных на российском рынке: противоаэрозольные фильтрующие полумаски серии Aura, специализированные фильтрующие полумаски для сварщиков (серия 9900), противогазовые фильтры серии 6000, предфильтры, а также полумаски серии 7500. В дальнейшем планируется распространить эту программу на все основные виды средств индивидуальной защиты 3М.

Уникальные коды, содержащиеся на транспортной и внутренней упаковках продукции, можно проверить и отследить онлайн с помощью СМС сообщения на короткий номер 2420, мгновенно удостоверившись в оригинальности товара.

Для информирования потребителей о последствиях использования неоригинальных СИЗ запущен сайт 3MRussia.ru/Originalsiz3M, на котором размещена подробная информация с описанием программы, информация о признаках, по которым можно отличить поддельные СИЗ, о рисках использования неоригинальной продукции, порядке действий в случае ее выявления, видео и фотоматериалы.

Проблема контрафактной продукции на рынке СИЗ сегодня стоит остро. Фальсифицированные средства защиты не соответствуют установленным техническим требованиям. Используя такие СИЗ, работники могут получить серьезные травмы и профессиональные заболевания. По оценкам экспертов особенно актуальна подобная проблема в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах.

Ведущими производителями СИЗ накоплен большой опыт противодействия поступлению на рынок контрафактной продукции. Программа компании 3М направлена на выявление не оригинальной продукции уже на пути к потребителю. Эта продукция может не соответствовать требованиям Технического Регламента «О безопасности СИЗ», быть незаконно ввезенной на территорию РФ. Программа также поможет бороться с проблемой «вторичного оборота товара», который часто бывает бывшим в употреблении, хранится в ненадлежащих условиях и поставляется без соответствующих документов.

Проверка уникального кода осуществляется единоразово.

Леонид Жукотский, директор бизнес-группы «Безопасность и промышленность» компании 3М, отметил: «Компания 3М создала специальную защитную кодировку для подтверждения подлинности продуктов - 3M Safe Guard™. Применение этого технического решения поможет определить и выявить контрафакт на стадии приемки, проследить путь нашей продукции от производителя к потребителю.

Таким образом мы не только защищаем наш бренд от подделок и нашу репутацию как ответственного производителя, но и вовлекаем самих потребителей, представителей служб охраны труда и конечных пользователей в процесс. Именно такая всеобщая вовлеченность необходима для построения эффективной системы противодействия распространению контрафакта».