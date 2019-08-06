«Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов

«Сургутнефтегаз» завершил проект внедрения технологии Process Mining by Celonis для оптимизации ИТ-процессов по управлению изменениями информационных систем (ChaRM) и регистрации и обработке заявок пользователей (Service Desk). Проект выполнялся совместно специалистами RAMAX International (входит в ГК «Рамакс») и SAP СНГ.

Цель проекта – апробация технологии Process Mining внутри предприятия на выбранных ИТ-процессах и подтверждение целесообразности ее дальнейшего использования для различных бизнес-процессов, а также наращивание собственной экспертизы в «Сургутнефтегазе».

В рамках проекта произведены разработка и внедрение функциональности системы анализа и мониторинга ИТ-процессов на базе технологии Process Mining, сформированы предложения по оптимизации и предоставлены прогнозы ожидаемого эффекта от рекомендованных изменений в бизнес-процессах.

В качестве источников данных выступили SAP ERP, SAP CRM и SAP Solution Manager. Всего было учтено примерно 2 млн событий процесса ChaRM и около 7 млн событий процесса Service Desk, при этом для глубинного анализа процесса ChaRM специалисты RAMAX International построили две модели данных, что позволило восстановить в деталях и исследовать все сценарии прохождения этого сложного сквозного процесса за 2 года.

В результате были разработаны рекомендации по использованию созданных витрин данных для оперативного ежедневного контроля процессов, сформирован план внесения организационных изменений, направленных на достижение максимального эффекта от использования Process Mining, запланировано устранение зон неоптимальности и последующее проведение повторного глубинного анализа для еще большего раскрытия потенциала повышения эффективности.

В течение всего времени реализации проекта эксперты RAMAX International осуществляли консультационную поддержку заказчика, а также обучили как непосредственных пользователей системы со стороны «Сургутнефтегаза», так и аналитиков и администраторов системы Celonis, причем контрольное тестирование для определения уровня владения системой специалистов «Сургутнефтегаз» подтвердило, что объем полученных в ходе проекта знаний позволяет уверенно эксплуатировать систему и проводить самостоятельную разработку новых витрин данных для анализа бизнес-процессов «Сургутнефтегаза».

Проведенные работы показали, что использование системы Celonis позволяет выявлять и оцифровывать потенциал повышения эффективности и качества процессов по следующим показателям: сокращение времени этапа работ «Разработка ПО» на 23%, ускорение в 2 раза процесса обработки документов на изменения с высоким и очень высоким приоритетом, сокращение на 15% среднего времени этапа работ от начала проектирования до завершения тестирования.

Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза», отметил: «Компания SAP предложила Process Mining by Celonis в качестве эффективного инструмента для фокусной оптимизации бизнес-процессов. Технология новая для российского рынка и еще не использовалась в нефтегазовом секторе, тем не менее мы решили апробировать ее на нескольких процессах внутри компании. Возможности Process Mining полностью оправдали наши ожидания. Для оптимизации мы выбрали такие ИТ-процессы, повышение эффективности которых в кратчайшие сроки положительно повлияет на операционную деятельность служб модификации и сопровождения ИТ-решений. Уже сейчас можно говорить о внесении определенных нововведений в бизнес-процесс ChaRM, необходимость в которых была выявлена при анализе. Они повлияют, например, на ускорение внедрения критичных изменений в наши информационные системы более, чем в два раза. Мы считаем применение технологии перспективным направлением и предполагаем её фокусное использование в проектах, предполагающих изменение ключевых бизнес-процессов. Мы предполагаем продолжить сотрудничество с RAMAX как с консультационным партнером, обладающим уникальным знанием и опытом в области Process Mining и передающим данный подход заказчику в развитии собственной экспертизы».

Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам ГК «РАМАКС», сказал: «Проект в «Сургутнефтегаз» для рынка очень знаковый. Во-первых, это первый официально заявленный проект в области Process Mining в России в нефтегазовой отрасли, а во-вторых, он затронул область оптимизации сквозных ИТ-процессов. Чаще к нам поступают запросы на оптимизацию процессов, связанных с товарооборотом, цепочками поставок и различными финансовыми операциями, но данный проект был ориентирован на повышение эффективности ИТ-блока «Сургутнефтегаза». Достигнутые результаты показали нам и заказчику, насколько эффективна технология Process Mining в применении к самым различным процессам для автоматизации. Она позволяет значительно улучшить количественные и качественные показатели практически на любом функциональном направлении деятельности компании. Проект по оптимизации ИТ-процессов – начало большого совместного пути. Наличие планов по дальнейшему использованию нашего продукта говорит о серьезных намерениях клиента в отношении развития Process Mining by Celonis в рамках своего предприятия, в чем наши эксперты, безусловно, окажут полное содействие».

Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS, отметил: «Компании нефтегазовой отрасли, как и финансовые организации, достаточно активно применяют Process Mining by Celonis для оптимизации своих бизнес-процессов. Сложность в данном случае обусловлена спецификой работы данного сегмента. Мы начали с оптимизации процессов предприятия со стороны ИТ, их успешная апробация и широкие возможности применения убедили заказчика в ценности Process Mining by Celonis для различных бизнес-процессов предприятия в целом».