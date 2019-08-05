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«Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT»

Интеграция Бизнес-приложения

«Первый бит» объявил о начале сотрудничества с компанией SmartAgro — разработчиком системы управления сельхозпредприятием «Агроаналитика-IoT». В рамках партнерского соглашения «Первый бит» будет внедрять на предприятиях систему «Агроаналитика-IoT». С ее помощью можно автоматизировать до 90% бизнес-процессов в агропромышленной отрасли, а полученные отчеты интегрировать в программные продукты «1С».

Платформа эффективного управления агропредприятием «Агроаналитика-IoT» позволяет собирать и анализировать данные о состоянии полей и культур, планировать работы и затраты, составлять финансовые планы, отслеживать ход работ и их результативность. Благодаря системе можно контролировать транспортную цепочку, местонахождение техники, расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ), составлять подробные отчеты по каждому участку поля, культуре и транспортному средству (ТС), автоматически формировать путевые листы. Другими словами, «Агроаналитика-IoT» помогает полностью автоматизировать планирование, контроль за выполнением и анализ результатов полевых работ.

«С помощью «Агроаналитика-IoT» предприятие может сократить время на обработку путевых листов на 90%, повысить урожайность на 10% и снизить себестоимость продукции на 15%. Кроме того, с нашей помощью системы клиенты могут на 30% повышать эффективность использования ГСМ и до 40% сократить потери готовой продукции, — отметил генеральный директор SmartAgro и главный разработчик «Агроаналитика-IoT» Григорий Портянкин. — Систему можно интегрировать с продуктами «1С».

«Первый бит поэтапно развивает автоматизацию сельскохозяйственных предприятий на основе продуктов «1С». Начало сотрудничества со SmartAgro — логическое продолжение этого направления, — сказал руководитель проектов красноярского офиса компании «Первый бит» Михаил Губин. — В настоящее время сотрудники красноярского офиса компании «Первый бит» проходят обучение у специалистов SmartAgro. Обучение завершится к началу осени. После мы со SmartAgro начнем осуществлять совместную продажу продукта и его внедрение по всей стране, с уклоном на аграрные регионы присутствия Первого бита».

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