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«Росэлектроника» запускает серийное производство «умных» счетчиков

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех в 2020 г. запустит серийное производство «умных» приборов учета газа, воды и электроэнергии, позволяющих управлять потреблением энергоресурсов с помощью специального мобильного приложения. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Система «Росэлектроники» подскажет потребителю о возможностях экономии энергоресурсов путем более оптимальной эксплуатации бытовой техники. Они станут единственными в России измерительными приборами такого типа, построенными на отечественной элементной базе и российском программном обеспечении.

Интеллектуальные счетчики будут определять показатели потребления точнее, чем традиционные средства измерения. Аппаратура сможет считывать и сохранять информацию в режиме реального времени, оповещать о потерях и осуществлять мониторинг качества коммунальных ресурсов.

«Умные» приборы будут оснащены радиоканалами для приема и передачи информации по интернету. Кроме того, они будут криптографически защищены от несанкционированного доступа и попыток изменения показаний счетчика. Все данные будут передаваться напрямую в ресурсоснабжающие организации, а также загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в режиме онлайн контролировать все показатели и производить оплату за потребленные ресурсы.

«Цифровизация сферы коммунальных услуг – амбициозный государственный проект, который позволит повысить качество и надежность ресурсоснабжения. Интеллектуальные счетчики дают возможность управлять потреблением ресурсов более эффективно: обеспечивают оптимальное перераспределение мощности при пиковых нагрузках, позволяют оперативно определять и устранять технические проблемы, исключают возможность бездоговорного потребления энергоресурсов. Для потребителей такие приборы повышают прозрачность процесса потребления энергоресурсов и упрощают процесс оплаты. Важно, что сложное, "умное" оборудование будет производиться в России, ранее такие приборы закупались за рубежом», — отметили в «Росэлектронике».

Производство счетчиков организует НПП «Исток» им. Шокина» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Для реализации проекта Фонд развития промышленности одобрил предприятию заем в размере 363 млн руб. по программе «Конверсия». На выделенные средства будет создана новая производственная линия, а также проведено обучение персонала и сертификация производства.

На первом этапе планируется начать выпуск однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии в рамках сотрудничества госкорпорации «Ростех» с группой компаний «Россети». В дальнейшем линейку производимого оборудования планируется дополнить интеллектуальными приборами учета газа и воды. Объем выпуска в 2020 г. составит 700 тыс. устройств, а с 2021 г. увеличится до 1 млн.

«Росэлектроника» приступила к реализации проекта по локализации производства приборов учета в 2018 г. В рамках первого этапа было создано совместное предприятие с отечественным производителем интеллектуальных счетчиков ПКК «Миландр». Презентация 3D-модели первого интеллектуального прибора учета электроэнергии на основе отечественных компонентов и программного обеспечения, разработанного «Росэлектроникой», состоялась в мае 2019 г.

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