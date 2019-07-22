Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

ВТБ и «Ашан» масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ

Интеграция Внедрения Электроника ИТ в банках Ритейл Розница

ВТБ и «Ашан» объявили об успешном завершении пилота по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании. По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети «Ашан» в Москве.

По данным банка, использование АДМ позволило компании в полтора раза сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн-зачисление выручки на счет. Кроме того, АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ активно сотрудничает с компанией "Ашан" на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели».

Финансовый контролер «Ашан ритейл Россия» Ольга Чудина отметила: «За время пилота мы убедились, что АДМ, помимо онлайн-зачисления выручки, имеет ряд других преимуществ перед классической инкассацией: она удобна в использовании, осуществляет онлайн-проверку подлинности купюр, значительно экономит время кассира на обработку наличности в магазине. На текущий момент мы приняли решение о масштабировании проекта на другие магазины сети».

«Ашан ритейл Россия» – торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день «Ашан ритейл Россия» – это 314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 тыс. человек. «Ашан ритейл Россия» входит во французскую корпорацию Auchan Holding.

Другие материалы рубрики

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии