Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» и компания IBS заявили о поддержке гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. «Скала-Р» стала первой российской платформой виртуализации, которую поддерживает разработчик.

Решение Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред защищает различные системы виртуализации в тысячах организаций по всему миру. Если раньше в списке производителей систем виртуализации, поддерживаемых решением, были только иностранные вендоры, то сейчас он пополнился первым отечественным решением – гиперконвергентной вычислительной платформой «Скала-Р».

«Скала-Р» – это преднастроенное и готовое к установке в ЦОД инфраструктурное решение для организации частного облака корпоративного уровня. До недавнего времени организация антивирусной защиты виртуализированной инфраструктуры осуществлялась отдельно от поставки «Скала-Р».

Благодаря тесному сотрудничеству с «Лабораторией Касперского» у заказчиков ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» появилась возможность приобрести решение с предустановленной комплексной защитой. Комплекс можно сразу запускать в работу: нет необходимости ждать, пока будет приобретена соответствующая лицензия на защитное ПО и выполнена его настройка. Кроме того, партнерское соглашение между производителями позволяет поставлять решение в составе гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» на особых коммерческих условиях.

Приобретение защитного ПО в составе «Скала-Р» удобно и с точки зрения организации сервиса и поддержки: программное обеспечение информационной безопасности включается в сервисный пакет всего комплекса и осуществляется поставщиком инфраструктуры по принципу одного окна.

Благодаря особенностям архитектуры решение Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред обеспечивает существенную экономию вычислительных ресурсов виртуальной инфраструктуры «Скала-Р». Антивирусное ядро устанавливается на каждый виртуальный хост. На виртуальных машинах устанавливается легкий клиент, взаимодействующий с соответствующим антивирусным ядром.

Такая схема позволяет защитной программе балансировать нагрузку на инфраструктуру виртуализации и не допускать ситуации перегрузки системы из-за одновременной работы большого количества виртуальных машин в режиме сканирования на наличие вирусов. Система следит за производительностью гипервизора, распределяет и снижает по необходимости нагрузку на каждый хост, включая подсистему ввода-вывода гипервизора, процессор, память, хранилище.

Решение обеспечивает антивирусную защиту различных гостевых операционных систем на базе Windows и Linux.

Святослав Сорокин, директор продукта «Скала-Р» в IBS, сказал: «Все производители гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры декларируют, что она легко масштабируется по горизонтали – достаточно добавить необходимое количество серверов. Однако никто не говорит, что происходит с дополнительной функциональностью, например, с инструментами информационной безопасности. Мы создаем инфраструктуру, в которой все без исключения составляющие могут быть легко масштабируемы, и решение Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред отвечает этим условиям».