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«Актив» и «Открытая мобильная платформа» разработали мобильное приложение для электронной подписи документов в ОС «Аврора»

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Разработчики компаний «Актив» и «Открытая мобильная платформа» подготовили демонстрационные приложения для подписания документов в операционной системе «Аврора» на устройствах «Рутокен».

Для подписи документов используются устройства из последней линейки продуктов «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 2.0 2100».

Сертифицированная версия ОС «Аврора» поддерживает двухфакторную аутентификацию по аппаратным ключам «Рутокен ЭЦП 2.0», где наличие «Рутокена» и PIN-код от него может запрашиваться при загрузке ОС. В настоящий момент ведутся работы по интеграции Bluetooth и NFС-решений Рутокен с ОС «Аврора».

На сегодняшний день статус «российской» имеет только одна мобильная операционная система — ОС «Аврора» (ранее ОС Sailfish). «Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной ОС: управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и др. Мобильная ОС включена в единый реестр российского ПО, имеет сертификаты ФСБ России АК1/КС1 и ФСТЭК России.



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