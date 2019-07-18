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«Балтика» совместно с «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами

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«Балтика» совместно с российской ИТ-компанией «Корус консалтинг» внедрила новое решение для управления проектами, которые реализует служба логистики, планирования и клиентского сервиса. «Корус | Управление стратегией» поможет пивоваренной компании достигать ключевых стратегических целей и контролировать их выполнение на уровне подразделений и сотрудников.

Собственная разработка «Корус консалтинг» на платформе «Битрикс24» призвана упорядочить в «Балтике» процесс управления более чем 200 проектами в области логистики, клиентского сервиса, планирования и прогнозирования. Все они реализуются в рамках стратегии компании «Паруса‘22». «Корус | Управление стратегией» внедрено в девяти департаментах компании — это в перспективе существенно повысит эффективность совместной работы с данными в режиме реального времени для почти 500 сотрудников «Балтики», считают в компании.

Основная задача выполненного «Корус консалтинг» проекта — создать в пивоваренной компании комплексный подход к реализации бизнес-стратегии, в том числе на уровне проектов и повседневных задач. Действия каждого специалиста «Балтики» по итогам проекта должны быть согласованы с общими корпоративными целями. Для решения этой задачи «Корус | Управление стратегией» наглядно выстраивает пошаговый план действий каждого сотрудника, от расстановки приоритетов до выполнения конкретных операций, ведущих к достижению той или иной стратегической цели. Причем не только выстраиваются действия отдельных специалистов, но и балансируются задачи департаментов «Балтики»: для организации групповой работы пользователей с документами и отчетными материалами «Корус консалтинг» настроил систему обмена мгновенными сообщениями и расширенного управления правами доступа.

Инна Ткаченко, руководитель проектов департамента корпоративных сервисов «Корус консалтинг», сказала: «Нам удалось предоставить простой и удобный инструмент, позволяющий увидеть, как влияет каждый проект компании в сфере логистики на общую стратегию "Балтики". Проекты в компании ведутся по различным функциональным направлениям, и необходимо было связать все показатели их реализации с параметрами по исполнению стратегических целей, а также добавить возможность сбора продвинутой аналитики о выполнении целевых планов, задач и результативности по компании или в разрезе подразделений».

Новое решение упрощает работу со стратегическими приоритетами компании. Каждый из них разбивается на конкретные задачи с назначением ответственных, а контроль за ходом их выполнения, а также отслеживание результативности сотрудников осуществляется с помощью наглядной «карты целей». Сотрудники могут видеть актуальную информацию о статусе выполнения индивидуальных задач и совместных проектов, а также о достижении запланированных KPI — это служит для них дополнительным мотивационным фактором.

Сергей Сучков, старший директор по логистике региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» (Carlsberg Group), сказал: «Ранее руководители подразделений и менеджеры хранили, изменяли, обновляли и совместно работали с данными в различных информационных системах. Этот процесс нуждался в автоматизации и упорядочивании для экономии ресурсов и минимизации ошибок. Решение "Корус консалтинг" позволяет вести работу над проектами в одной системе, что существенно упрощает выполнение ряда рабочих задач. Система управления стратегическими целями — это интерактивный помощник, созданный с учетом приоритетов стратегии "Паруса’22" в области цифровых технологий и обеспечивающий совместную работу в режиме реального времени. Его предназначение — служить ассистентом для сотрудников, помогать быстро и эффективно создавать, редактировать и находить необходимую информацию по многочисленным проектам, которые направлены на реализацию наших главных целей».

«Балтика» при помощи цифровых технологий вносит существенные изменения во взаимодействие с рынком, внутренние и внешние операции и принципы своего функционирования, в соответствии с приоритетами стратегии Carlsberg Group «Паруса’22». Внедрение ИТ-решения «Корус консалтинг» — еще один шаг в направлении усовершенствования внутреннего взаимодействия и создания единой интегрированной платформы для работы над реализацией глобальных задач «Балтики» и Carlsberg Group в целом, отмечают в компании.



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