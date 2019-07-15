В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил о старте эксперимента по маркировке готовой молочной продукции. В соответствии с постановлением правительства РФ № 836 он продлится до 29 февраля 2020 г., оператор – Центр развития перспективных технологий. Пилотный проект – оптимальная возможность для участников рынка «обкатать» технологию и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке.

Цифровой двухмерный код Data Matrix будет наноситься на отдельные категории продуктов. Среди них: молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог. Работа внутри «пилота» будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, и «Честного знака» ЦРПТ. Для этого будет осуществлена интеграция двух систем. «Меркурий» будет контролировать сырье до завода, а «Честный знак» прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе. Обмен данными позволит осуществить полное прослеживание продукции и гарантировать ее безопасность для населения.

Реваз Юсупов, замгендиректора ЦРПТ, сказал: «ЦРПТ готов к официальному запуску "пилота" и к работе с готовой молочной продукцией. Опираясь на опыт успешно запущенных проектов в табачной и обувной отраслях, умение работать с различными форм-факторами упаковок на скоростях до 1,2 тыс. нанесений кодов в минуту и результаты обследований производств ключевых участников рынка, мы уверены в позитивном прохождении эксперимента и стабильности нашей системы. ЦРПТ, также, как и представители бизнес-сообщества против дублирования функций двух систем. Мы выступаем за интеграцию с "Меркурием", которая позволит системам обогащать друг друга».

С 2018 г. ЦРПТ работает с отраслью, в рабочую группу входит более 30 компаний. Это такие производители как Unilever, «Вакинское агро», «Галактика», «Шахунское молоко», экологическое хозяйство «Спартак»; розничные сети – «Лента», «Магнит», X5 Retail Group и интернет-магазин Ozon.

«В июне 2019 г. на полях ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве c ЦРПТ. У нас общая цель – забота о потребителе и обеспечение пищевой безопасности на российском рынке через полное прослеживание товаров. В код маркировки включена важная информация о продукте, благодаря чему торговая сеть может автоматически контролировать не только подлинность товара, но и исключить возможность реализации просроченного товара, что тоже важно покупателю», – отметил учредитель компании «Галактика» Игорь Дю.

В ближайшее время совместно с бизнес-сообществом будут разработаны методические рекомендации, которые позволят протестировать полную цепочку прослеживания молочной продукции во время эксперимента и подготовиться к обязательной маркировке. В рамках «пилота» производитель или импортер наносит на продукт, защищенный криптографией цифровой код. Его могут просканировать при проверке товара, а также при его приеме на склад и продаже в магазине. Помимо этого, система «Честный знак» интегрирована с кассами в рознице и создает систему общественного контроля. Это позволяет обезопасить потребителей от покупки просроченной продукции и дает возможность проверять легальность товара с помощью мобильного телефона.