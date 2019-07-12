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HFS Research назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг для производственных компаний

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Accenture была названа аналитиками HFS Research лидером рейтинга поставщиков услуг для производственных предприятий – HFS Top 10 Manufacturing Service Providers 2019. Работая над рейтингом, исследователи оценили возможности 16 сервис-провайдеров, запросив для этого рекомендации от 20 клиентов из промышленности. Также аналитики провели интервью с руководителями практик внутри провайдеров, опросили 350 корпораций из Global 2000 и проанализировали информацию из открытых источников.

Предприятия во всем мире работают в условиях низкой маржинальности и роста издержек, что вынуждает их вносить существенные изменения в производственные операции. По словам аналитиков HFS, технологии играют важную роль в этом преобразовании: производители заинтересованы в использовании прорывных технологий в производстве. К массовому внедрению инноваций в производство готовятся и поставщики профессиональных услуг, что позволит им предлагать предприятиям цифровые технологии, приносящие ценность бизнесу.

Проведя ряд исследований, HFS выявила, что среди всех исследуемых консультантов Accenture лучше прочих понимает индустрию X.0 и является поставщиком самых комплексных услуг для производства. Решения Accenture усиливают продажи и маркетинг, цепочки поставок, послепродажное обслуживание, процессы поддержки и обеспечения устойчивости. Аналитики HFS подчеркивают глубокий опыт Accenture в производственном секторе, инновационный и при этом ориентированный на процессы подход.

«На сегодняшний день индустрия X.0 — ключевое направление работы Accenture в области цифровой трансформации промышленных компаний. Эта тема настолько же актуальна в России, как и в других странах, в которых работает Accenture. В первую очередь, инструменты индустрии X.0 помогают отраслям тяжелой промышленности получать более высокие производственные результаты, используя те же или меньшие ресурсы, улучшать планирование и точность цепочек поставок, снижать объемы высокорисковой ручной работы и существенно повышать уровень безопасности работников на промышленных объектах», – сказал Николас Гутьеррес, руководитель департамента «Услуги для организаций сектора природных ресурсов» Accenture в России и Казахстане.

HFS отмечает и обширную экспертизу Accenture, которая помогает клиентам преобразовывать традиционные и сложные производственные организации в гибкие цифровые. Помимо этого, компания продемонстрировала сильное лидерство в индустрии X.0 и издала ряд «прорывных» для отрасли книг, среди которых «Человек + машина» Пола Доэрти и Джеймса Уилсона. Исследователи также отметили лидирующие позиции Accenture в областях привлечения и управления талантами, роста, технологий.

Особо аналитики HFS отметили следующие инвестиции, сделанные Accenture в индустрию X.0: приобретения в секторе инжиниринга и производства, среди которых разработчик интеллектуального встраиваемого программного обеспечения Pillar Technology и инженерная компания Mindtribe (США); поставщик услуг консалтинга в областях стратегического дизайна и автомобильных технологий Zielpuls (Германия и Китай) и поставщик консультационных и производственных услуг для отрасли естественных наук ESP (Ирландия); инновационные центры New Industry X.0 в городах Бильбао (Испания) и Эссен (Германия), а также расширение сети из более чем 20 инновационных центров для промышленных клиентов. Каждый центр предоставляет собой иммерсивную практическую среду, в которой клиенты, отраслевые и технологические эксперты, а также ученые сотрудничают и экспериментируют для решения бизнес-задач.

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