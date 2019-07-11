КРОК представила промышленную видеоаналитику

КРОК на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» впервые представила комплексное решение по видеоаналитике для охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) на основе машинного зрения и искусственного интеллекта. Разработанная в КРОК система способна распознавать лица, следить за обстановкой на территории объекта, контролировать соблюдение техники безопасности и норм охраны труда. Специалисты промышленных предприятий могут выявлять потенциально опасные ситуации благодаря предиктивной аналитике и использовать систему для расследования инцидентов.

Система видеоаналитики КРОК в онлайн-режиме обрабатывает параллельные потоки видео с камер видеонаблюдения, отслеживает события по заданным параметрам и позволяет наглядно отображать ситуацию на трехмерной информационной модели объекта. С помощью такого инструмента предприятия смогут минимизировать число нежелательных событий, обеспечив бесперебойную работу оборудования и снизив риски производственного травматизма.

«Человеческий фактор был и остается основной причиной травматизма и других инцидентов на производстве. Даже самый квалифицированный работник не всегда может все знать, видеть и мгновенно реагировать на обстановку вокруг. Это особенно актуально для крупных производств с большими или территориально распределенными площадями и объектами. Умная видеоаналитика позволяет контролировать, предотвращать и расследовать разного рода инциденты, повышая эффективность производственных операций», — сказала Татьяна Павлова, руководитель проектов по видеоаналитике IT-компании КРОК.

Среди основных сценариев работы промышленной видеоаналитики КРОК — контроль наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ). Система «увидит», надеты ли на рабочем СИЗ согласно типу выполняемых работ и автоматически оповестит ответственные службы в случае необходимости. Программное решение уже умеет распознавать 20 типов СИЗ, включая каски, перчатки, страховочные тросы, респираторы, халаты, наушники, каскетки. Видеоаналитика может быть интегрирована с промышленными носимыми устройствами. Это позволяет отправлять оповещения не только в ситуационные центры, но и передавать команды самим работникам, например, на специальный браслет с требованием надеть каску или перчатки.

Решение также поможет отследить местоположение персонала и контролировать доступ в опасные зоны. В случае появления человека в опасной зоне автоматически включится сигнал тревоги. При этом наблюдаемая зона может быть динамической и перемещаться в поле зрения камеры. Такой трекинг персонала и действий работников поможет повысить исполнительскую дисциплину и производительность труда.

Видеоаналитика КРОК может применяться для мониторинга производственных площадей и инфраструктуры. С ее помощью можно определить прорыв трубопровода, задымление, открытый огонь, выявить факты пересечения периметра, нарушения целостности ограждений, проноса объектов за периметр, обнаружить оставленные предметы. Любые инциденты фиксируются в виде стоп-кадра или фрагмента видео. В дальнейшем эти данные могут использоваться для анализа нештатных ситуаций.

В настоящее время комплексное решение по видеоаналитике КРОК в пилотном режиме используют несколько промышленных предприятий. В частности, в крупной энергетической компании — для распознавания нарушений при работах на высоте, и на химическом комбинате — для выявления фактов отсутствия СИЗ.

Промышленная видеоаналитика КРОК может поставляться отдельно и встраиваться в ИТ-ландшафт предприятия или использоваться в виде модуля к интеграционной платформе КРОК «Цифровой рабочий», которая собирает данные из различных информационных систем, в том числе поступающие от промышленных IoT-устройств — умных касок, браслетов, очков.

Система работает на всех популярных операционных системах (Windows, iOS, Android), интегрируется с любыми системами видеонаблюдения и безопасности. Интуитивно понятный интерфейс и модуль администрирования не требуют дополнительного обучения сотрудников для работы с системой. Доступ к видеоаналитике КРОК может предоставляться как путем встраивания в инфраструктуру предприятия, так и в виде сервиса из облака КРОК.