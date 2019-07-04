«Почта банк» внедрил кросс-канальную антифрод-платформу SAS

«Почта банк» завершил первый этап проекта по внедрению кросс-канальной системы противодействия мошенничеству с использованием методов социальной инженерии. Система реализуется на антифрод-платформе SAS. «Почта банк» стал первым среди российских банков, интегрировавших в свою ИТ-архитектуру подобное решение, утверждают в банке. На данном этапе реализован модуль по защите операций по платежным картам. Проект осуществляется совместно c компанией Glowbyte Consulting.

Новая антифрод-система в реальном времени противодействует транзакционному мошенничеству, реакция на подозрительные операции осуществляется в онлайн-режиме. Система разработана на основе так называемых фингерпринтов – совокупности признаков, подтверждающих, что операцию совершает именно данный клиент. Это может быть номер телефона, с которого он совершает платежи, и характерное для него транзакционное поведение. Если эти данные не совпадают, то система дает сигнал сотруднику банка, что транзакция может быть подозрительной. При этом антифрод-платформа SAS работает по кросс-канальному принципу, защищая и карты, и мобильный банк, и интернет-банк, и другие каналы обслуживания, а также имеет модуль AML (Anti Money Laundering – противодействие отмыванию денежных средств).

«Антифрод-система SAS использует возможности искусственного интеллекта, big data (большие данные) и способна находить и сопоставлять взаимосвязи или противоречия между данными, на обнаружение и исследование которых человеку может понадобится несколько месяцев. Автоматизация процессов противодействия мошенничеству в режиме онлайн уже привела к его существенному снижению по карточным транзакциям и, в частности, к уменьшению p2p-фрода в несколько раз. С момента запуска системы, декабря 2018 г., нам удалось спасти более 150 млн руб. на картах клиентов банка», – отметил вице-президент, директор по безопасности «Почта банка» Станислав Павлунин.

«Для нашей компании данный проект стал важной вехой в отношениях с "Почта банком", на протяжении многих лет являющимся нашим стратегическим партнером. Сегодня мы рассматриваем область противодействия мошенничеству как одну из ключевых точек приложения современных технологий обработки "больших данных", которые позволяют применять глубокую аналитику в режиме реального времени и быстро достигать с ее помощью видимый бизнес-эффект», – сказал Владимир Скудин, исполнительный директор Glowbyte Consulting.

«Создание кросс-канальных систем для противодействия мошенничеству – это уже не дань моде, а реальная необходимость и тренд на банковском рынке. "Почта банк" динамично развивается и является одним из наиболее прогрессивных игроков в части внедрения современных технологий. Для нас, безусловно, важно, что команда банка доверяет решениям SAS в области безопасности. И еще более важно, что результаты первой фазы проекта и снижение объема мошеннических транзакций оправдывают это доверие», – сказал Алексей Коняев, руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству SAS Россия/СНГ.