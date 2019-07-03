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Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу

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Ngenix (входит в группу «Ростелеком – ЦОД») обновил технологическую платформу и запустил новые сервисы. Теперь владельцы веб-ресурсов могут защитить их от DDoS-атак на уровне приложений, ускорить доступ для мобильных пользователей, а также использовать новые инструменты для управления сервисами и аналитики в новом клиентском портале.

«Вся экосистема облачных услуг «Ростелеком – ЦОД» работает как один комплексный сервис, обеспечивающий безотказную работу ИТ-инфраструктуры, высокую доступность приложений, защиту данных и безопасность коммуникаций, – говорит генеральный директор «Ростелеком – ЦОД», вице-президент по облачным сервисам «Ростелекома» Павел Каплунов. – Обновление платформы Ngenix соответствует нашей стратегии, направленной на развитие технологичных продуктов для государства и бизнеса»

Новая система защиты от DDoS-атак на уровне приложений (L7) с раскрытием или без раскрытия SSL-трафика работает на географически распределенной сети Edge-серверов. Это позволяет отражать атаки эффективнее и быстрее, чем при традиционном подходе – с помощью центров очистки трафика. Защита веб-сайтов клиентов осуществляется с помощью анализа входящего трафика и блокировки зловредных запросов в облаке Ngenix.

На базе платформы Ngenix уже несколько лет успешно работают сервисы защиты от DDoS-атак на сетевом уровне, защиты приложений от взломов (WAF) и сервис защищенного DNS (системы доменных имен).

Компания обновила инфраструктуру и увеличила скорость доставки контента веб-ресурсов клиентов за счет использования нового серверного и программно-конфигурируемого сетевого оборудования, а также обновления программного обеспечения, управляющего облачной платформой. Интеллектуальный балансировщик трафика при построении сетевых маршрутов теперь использует машинное обучение (machine learning). Новый сервис Ngenix по оптимизации изображений уменьшает трафик для мобильных пользователей и ускоряет загрузку изображений на мобильные устройства без потери качества.

Полностью обновлена среда взаимодействия с заказчиками, партнерами и разработчиками. Переработан клиентский портал Ngenix Multidesk, интерфейс которого был создан с нуля на основе анализа пользовательского опыта. Инструменты управления облачными сервисами стали более простыми и удобными. Реализована новая система мониторинга и наглядного представления статистики, позволяющая оценивать эффективность работы сервисов в режиме реального времени.

Новый портал для реселлеров позволяет партнерам Ngenix управлять аккаунтами своих клиентов, использующих платформу Ngenix, а также оперативно запускать пилотные проекты.

Обновленный Центр поддержки разработчика содержит документацию и инструменты для работы с REST API, повышающие скорость интеграции ИТ-систем заказчика с платформой Ngenix.

«Функциональность обновленной платформы Ngenix – итог накопленного опыта работы и успешной реализации сложных проектов с нашими заказчиками, среди которых крупнейшие интернет-компании, корпорации и госорганы», – сказал генеральный директор Ngenix Константин Чумаченко. 



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