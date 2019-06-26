Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Oracle ERP Cloud в лидерах Gartner по облачным решениям для управления финансами

Интеграция Инфраструктура

Oracle названа среди лидеров магического квадранта Gartner по облачным решениям для управления финансами для средних, крупных и глобальных предприятий в 2019 году. Комплекс Oracle ERP Cloud позиционируется в лидерах по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать.

Третий год подряд Oracle ERP Cloud называется среди лидеров в отчете Gartner. Из 10 оцениваемых решений именно облачный комплекс Oracle ERP Cloud получил наивысшие оценки по таким критериям, как полнота концепции и способность ее реализовать.

Как указывается в отчете, «лидеры демонстрируют определяющее рынок видение того, как основные системы и процессы финансового управления могут поддерживаться и совершенствоваться за счет перемещения в облако. Свое видение они дополняют способностью его реализовать посредством решений, услуг и стратегии продвижения на рынке. У них сильные позиции на рынке, они показывают рост как выручки, так и доли рынка. Лидеры демонстрируют стабильность в заключении контрактов с компаниями разного размера, а также предлагают глубоко проработанную функциональность во всех областях управления финансами. Свой успех они подтверждают многочисленными примерами внедрения у клиентов как в своем домашнем регионе, так и за его пределами. Их решения часто используются системными интеграторами для поддержки инициатив по финансовой трансформации. Как правило, лидеры работают с большим сегментом рынка благодаря реализации широкого спектра рыночных требований. Тем не менее, они могут испытывать затруднения в удовлетворении специфических потребностей более узких сегментов, которые могут быть эффективнее закрыты, например, нишевыми игроками».

«Корпорация Oracle продолжает фокусироваться на успехе своих клиентов. Мы гарантированно и последовательно инвестируем в инновации, которые необходимы более чем 6000 наших клиентов по ERP Cloud для достижения операционной эффективности в управлении финансами, — сказал Ронди Нг, старший вице-президент Oracle по разработке бизнес-приложений. — Мы исключительно рады, что снова отмечены среди лидеров в отчете Gartner. Мы считаем, что отчет является подтверждением преимуществ нашего решения, правильности наших инвестиций и успехов наших клиентов».

Облачный комплекс Oracle ERP Cloud предоставляет полный набор модулей для управления ресурсами предприятия, включая управление финансами Financials, закупками Procurement, и портфелями проектов Project Portfolio Management (PPM), а также эффективностью компании Enterprise Performance Management (EPM) и рисками и соответствиями Governance Risk and Compliance (GRC). Предлагая также решения для управления цепями поставок Supply Chain Management (SCM) и встроенную интеграцию с остальными приложениями из портфолио Oracle Cloud Applications, в том числе для управления человеческим капиталом Human Capital Management (HCM) и клиентским опытом Customer Experience (CX), Oracle помогает клиентами предвосхищать изменения рынка, создавать адаптирующиеся организации и реализовывать весь потенциал наиболее передовых инноваций.

Портфолио облачных решений Oracle для финансового управления и планирования завоевало признание в отрасли. Решение Oracle ERP Cloud было признано абсолютным Лидером в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises в 2018 году. Также Oracle была также названа Лидером в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions в 2018 году (с наивысшей оценкой за способность к реализации) и спозиционирована в числе лидеров в отчете Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions в 2018 году.

Другие материалы рубрики

«Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

«1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

«Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии