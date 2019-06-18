Comindware обеспечила цифровизацию бизнес-процессов Hertz

Comindware, резидент Фонда «Сколково», объявила об успешной цифровизации бизнес-процессов в The Hertz Corporation (Hertz) — географически распределённой компании по прокату автомобилей, 9700 пунктов проката в 150 странах.

Comindware, №1 в рейтинге разработчиков BPMS (2018 г., CNews Analytics), предоставляет Comindware Business Application Platform - Low-code платформу для быстрого создания бизнес-приложений под любые задачи бизнеса: управление продажами (CRM), задачами и поручениями, работа с поставщиками (SRM), и др. В основе платформы - управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами плюс социальное взаимодействие. Comindware Business Application Platform разрабатывается в России и базируется на инновационной графовой СУБД отечественного производства, что обеспечивает полное соответствие требованиям импортозамещения.

Компания Hertz занимает вторую позицию по продажам, количеству пунктов проката и размеру парка на рынке проката автомобилей США. Стратегия компании подразумевает постоянное расширение и открытие новых локаций. Стояла задача повышения эффективности деятельности по управлению существующими объектами недвижимости и созданию новых, через улучшение бизнес-процессов и взаимодействия между сотрудниками.

Энтузиасты из Hertz цифровизовали бизнес-процессы согласования капитальных расходов (CapEx) и управления всеми объектами недвижимости, которых на момент внедрения было около 9700, и уже в течение первых 2 месяцев работы получили результаты от инвестиций.

Существенно увеличена скорость обработки заявок на согласование и новые объекты недвижимости, включая бизнес-процессы лизинга новых помещений, таких как гаражи, крытые автостоянки, пункты проката и т.д.

Упрощён процесс оценки потенциальной прибыли и контроль рентабельности объектов недвижимости.

Автоматизирован контроль за ключевыми этапами проектов по созданию локаций. Менеджерам проектов обеспечена возможность своевременно корректировать ход выполнения проектов.

«Этот кейс успешного внедрения ещё раз доказывает, что Comindware Business Application Platform позволяет решать задачи по цифровизации бизнес-процессов практически в любых сферах бизнеса, – отметил Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware. – Вместе с коллегами из Hertz нам удалось выработать и отточить на практике новейшие подходы к процессному управлению в географически распределённых компаниях. Мы будем рады поделиться полученным опытом в ходе реализации похожих проектов на российском рынке».