«Росэлектроника» разработала газосигнализаторы для животноводческих комплексов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первые специализированные сигнализаторы загазованности для контроля атмосферы животноводческих комплексов. Герметичный корпус и встроенный фильтр надежно защищают датчик и сохраняют его работоспособность в условиях повышенной влажности, концентрации в атмосфере посторонних газов, примесей, пыли и биологических компонентов.

В соответствии с требованиями Ростехнадзора, животноводческие комплексы, отапливаемые посредством открытых газовых конвекторов, должны быть оборудованы датчиками загазованности метана и угарного газа.

Новая аппаратура, разработанная НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), состоит из двух датчиков: на угарный газ и на метан. Приборы интегрируются в существующую на объекте систему безопасности и передают сигнал тревоги в случае, если сенсоры устройств фиксируют превышение допустимой концентрации газа, после чего отопительные конвекторы автоматически отключаются. Газосигнализаторы уже хорошо зарекомендовали себя в ходе опытной эксплуатации на Михайловской птицефабрике и в Хвалынском свинокомплексе.

«Это единственные на рынке специализированные газосигнализаторы для животноводческих комплексов. Мембранный фильтр защищает прибор от попадания биологических агентов, сохраняя его работоспособность, в то время как аналоги выходят из строя за три месяца эксплуатации. Аппаратура может применяться не только животноводческими хозяйствами. Такие газосигнализаторы также идеально подходят для подземных парковок, стаций технического обслуживания и промышленных объектов, отапливаемых открытым газовым оборудованием», – отметили представители «Росэлектроники».