«Черкизово» применит ИИ в пилоте по повышению производительности труда

«Моссельпром» (группа «Черкизово») подписал соглашение с «Матллер» о запуске пилотного проекта инновационного решения Morigan.Lean на конвейерной линии «выкладки и упаковки голени». Технология разработана сотрудниками «Матллер» на базе компьютерного зрения и нейронных сетей.

Группа «Черкизово» является производителем мясных полуфабрикатов и мясной продукции в России, которая удерживает лидирующее положение на рынке в течение многих лет. Компания ежегодно наращивает объемы производства без потери качества продукции.

Целью внедрения решения является повышение эффективности ручного труда на конвейерном производстве. Morigan.Lean, предоставит объективные количественные показатели персональной производительности труда, что позволит достичь большей управляемости и мотивации сотрудников.

По словам Р.В. Исиченко, руководителя управления по убою и переработке УК «Птицеводство» группы «Черкизово», запуск проекта является важным шагом цифровизации предприятия и отрасли в целом. Внедрение инновационных технологий позволяет компании сохранять существующее лидерство в отрасли.

Управляющий директор «Матллер» Е.Д. Тетенькин отметил, что сотрудничество с «Черкизово», является одним из важнейших проектов для Матллер. Внедрение решения Morigan.Lean в «Моссельпроме» на конвейерной линии поможет вести учет производительности труда каждого сотрудника индивидуально, замотивировать персонал и, тем самым, увеличить производительность труда с уже имеющимися кадрами. Кроме этого, опыт внедрения Morigan.Lean на других предприятиях, позволил в три раза сократить срок обучения для нового сотрудника и достижения нормативных показателей.