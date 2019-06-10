TerraLink представила новую версию системы управления печатью One Q VDMS

TerraLink, эксклюзивный дистрибьютор One Q в России и Казахстане, сообщает о выходе новой версии программного обеспечения One Q VDMS 5.1.5 для управления и оптимизации офисной печати.

В новой версии One Q VDMS 5.1.5 пользователей ждет ряд новых возможностей. Добавлена возможность автоматической печати водяных меток на каждой странице документа по предварительно настроенному шаблону. Это позволяет быстро визуально идентифицировать документ по владельцу и дате, что повышает общий уровень контроля печати в компании.

Теперь на главную страницу административного веб-портала выведены график загрузки сервера печати One Q и круговая диаграмма со сводными данными за последний месяц по суммарному количеству напечатанных и автоматически удаленных страниц (ч/б и цвет).

В новом релизе добавлена возможность включить системные и почтовые уведомления об истекающем сроке лицензии и служебных сертификатов One Q. Теперь вы точно не забудете, когда нужно продлить лицензию/сертификат.

Вышло новое Android-приложение для прямой интеграции One Q с аппаратами Ricoh. Появилось поле для добавления MAC-адреса печатающего устройства. Добавлена опция Scan2Workflow, которая позволяет сохранять в сетевые папки отсканированные документы по их типу с помощью сторонних приложений (лицензируется отдельно). Внесены графические улучшения в пользовательский интерфейс и устранены недочеты и ошибки из предыдущих версий.