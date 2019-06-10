НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop

НТЦ ИТ «Роса» представил новую версию отечественного коммерческого Linux-дистрибутива ROSA Enterprise Desktop – X4 (RED X4).

Новая операционная система обладает всеми преимуществами продуктов известной бесплатной линейки ROSA Fresh: совместимостью с огромным количеством аппаратных конфигураций; простотой установки и использования даже для неподготовленных пользователей; обширными собственными репозиториями; наличием конструктивного и дружелюбного российского сообщества.

ROSA Enterprise Desktop X4 сохранила узнаваемый внешний облик, но была серьезно усовершенствована и получила новые возможности: добавилась поддержка широкого спектра новых аппаратных конфигураций и программных технологий.

ОС полностью оптимизирована для работы в корпоративной среде и может комбинироваться с другими продуктами разработки «НТЦ ИТ Роса», в том числе сертифицированными, что позволяет выстраивать инфраструктуру любой сложности.

Новые возможности ROSA Enterprise Desktop X4: новая линейка ядер rosa-desktop на основе патчей ROSA и Ubuntu для лучшей поддержки оборудования; ROSA Audit Viewer – пополнение ряда фирменных утилит ROSA для корпоративных пользователей; двухфакторная аутентификация при входе в систему для повышения защищенности данных (опция); обновленный мастер подключения к домену Windows AD с автоматическим заполнением большинства параметров; обновленный инсталлятор с возможностью установки на NVme и M.2 SSD и использования F2FS, Btrfs c Zstd и других нестандартных конфигураций; поддержка Ansible для удаленного администрирования.

Базовая версия ОС включает широкий набор приложений, позволяющий начать работу сразу после установки: браузер Firefox-ESR, почтовый клиент Mozilla Thunderbird, офисный пакет LibreOffice, редакторы изображений GIMP и Inkscape, видеоредактор KDEnlive, клиент обмена сообщениями Pidgin, медиапроигрыватели и еще целый ряд приложений.

RED X4 совместима с программами семейства «1C» и утилитами «КриптоПро», а также со многими другими проприетарными программами.

Технические особенности версии: использовано ядро версии 4.15 (в репозиториях также доступны ядра 4.18, 4.20 и 5.0); дизайн и эргономика системы выполнены в фирменном стиле, с использованием разработанных специально для ROSA элементов и программ – SimleWelcome, Klook, RocketBar и других; управление Системой, в том числе ввод в домены Windows AD и FreeIPA, осуществляется с помощью графических утилит, интегрированных в единый центр управления KDE; основной веб-браузер Firefox-ESR интегрирован в KDE; в качестве дополнительного выбран «Яндекс.Браузер»; поддержка Java-программ осуществляется с помощью предустановленной java-1.8.0-openjdk.