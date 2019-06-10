ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами

ГК «А101» (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) и Sarex (резидент кластера Фонда «Сколково») начали внедрение облачной платформы датацентричного управления строительными проектами.

Она предполагает полный контроль над широким спектром работ в рамках строительства зданий любого назначения и сложности, земляных работ, включая прокладку инженерных коммуникаций, а также благоустройства территории, в том числе с изменениями ландшафта. Такой контроль может вестись на всех этапах жизненного цикла проекта, начиная от предварительных изысканий до ввода в эксплуатацию.

Богдан Бохонов, сооснователь и директор по продукту Sarex, отметил: «Фактическая информация о ходе работ собирается с помощью лазерного сканирования, данных с датчиков и аэромониторинга. С ее помощью в облаке создается «цифровой двойник» площадки. Там же находится проектная и рабочая документация, сметы, графики и информационные модели – платформа полностью интегрируется с BIM. Собранные с площадки данные соотносятся с документацией объекта, что позволяет намного более эффективно контролировать правильность и сроки реализации проекта, а также подтверждать фактический объем работ, которые выполнил подрядчик. Доступ к данным возможен с любого устройства, кроме того, их можно корректно экспортировать в другие программы и приложения, которыми обычно пользуется проектная группа».

ГК «А101» рассчитывает, что полноценное внедрение платформы в производственные процессы позволит оптимизировать временные и финансовые затраты за счет более оперативного и качественного анализа фактических объемов работ, пресечения отклонений от проекта в кратчайшие сроки, а также оперативного распределения ресурсов для своевременного завершения строительства даже в случае форс-мажорных обстоятельств.

Сейчас только в рамках текущих проектов экономический потенциал от использования платформы оценивается на уровне более 600 млн рублей в год.

Олег Гурьев, директор департамента девелопмента ГК «А101», сказал: «Пилотные проекты за несколько месяцев показали уже треть от указанной суммы. Так, при строительстве линейных объектов построение «цифрового двойника» и анализ данных с использованием платформы позволило в течение одного дня оценить объемы работ с точностью, превышающей показания обычных геодезических инструментов. Кроме того, анализ календарно-сетевых графиков внутри платформы позволил контролировать ход работ с точностью до дня, а анализ фактических цифровых моделей местности и проектной документации в формате 3D позволил оперативно выявить несоответствия и предотвратить последствия возможных ошибок».

Запустить платформу в полноценную эксплуатацию планируется в июле 2019 года.