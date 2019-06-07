В России появился блокчейн-конструктор для бизнеса

На Петербургском международном экономическом форуме представили первую российскую блокчейн-платформу Jovi. ИТ-компания КРОК стала якорным партнером разработчика новой платформы — компании «Ноосфера», и будет использовать ее при работе над блокчейн-проектами для заказчиков. Протестировать и запустить корпоративный блокчейн на платформе Jovi можно всего за один день. Новый инструмент помогает сократить затраты и риски заказчиков, которые хотели бы перевести свои бизнес-процессы на блокчейн, но не готовы тратить ресурсы на разработку системы с нуля.

Технология блокчейн позволяет упростить и обезопасить процессы, связанные с цепочками поставок, банковскими и страховыми продуктами, трансграничными платежами и другими востребованными сервисами. Однако высокая трудоемкость при разработке и внедрении блокчейн-приложений нередко останавливает компании.

Платформа Jovi доступна как в облачной, так и в конфигурации на собственной инфраструктуре. Инструмент упрощает процесс создания и интеграции блокчейна в экосистему предприятий. Как партнеры, Jovi и КРОК будут оказывать заказчикам комплекс услуг по поиску оптимального решения на базе блокчейна и созданию блокчейн-приложений. Jovi предоставит готовые конструкторы блокчейн-компонентов, шаблоны смарт-контрактов, инструменты мониторинга параметров блокчейна, а КРОК на базе этого поможет клиентам создавать необходимые бизнес-приложения.

«Блокчейн ради блокчейна сегодня никому не нужен, поэтому часто компании приходят к нам за помощью в выявлении процессов, где распределенный реестр сможет дать максимальную пользу бизнесу, — сказал Виктор Смирнов, руководитель направления интеграционных решений ИТ-компании КРОК.— Наличие готовой платформы, такой как Jovi, ускоряет и удешевляет разработку и внедрение, позволяя тестировать и запускать корпоративный блокчейн с минимальными временными затратами, и без дополнительных капитальных вложений ИТ-инфраструктуры в случае с облачной конфигурацией».

Преимуществами для заказчиков также станет опыт КРОК, полученный по итогам реализации блокчейн-проектов, экспертиза по созданию масштабных информационных систем и оценке эффективности блокчейна в конкретных бизнес-процессах заказчиков.

«Мы вышли на российский рынок с новым блокчейн-сервисом, ориентированным на быстрое и простое внедрение технологии. Раньше, если у бизнеса возникала потребность в блокчейне, то у него было два варианта — он либо начинал самостоятельную разработку, что очень долго, дорого и нет гарантии результата. Либо обращался к IT-гигантам, но все равно проходил несколько кругов согласований будущего проекта. Мы же предлагаем бизнесу готовый шаблон блокчейна, который позволяет ускорять разработку и внедрение в разы, — отметил Михаил Фролов, CEO блокчейн-проекта Jovi.

С помощью конструктора Jovi запущено несколько пилотных проектов в рамках внедрения блокчейн-технологий в бизнес-процессы компаний в сфере ритейла и страхования.

«Страховка от невыезда, равно как и другие страховые случаи, которые не требуют экспертной оценки, — отличный пример и поле для применения смарт-контрактов, — сказал Михаил Фролов. — Система, созданная базе Jovi, может брать данные из достоверных источников и, если рейс отменяется, моментально формировать страховые выплаты. То есть клиентам больше не приходится тратить время на заполнение и передачу страховщику заявления на выплату, ждать ее утверждения — все работает в реальном времени».

Другой пример применения платформы — пилотный проект в сфере ритейла, где блокчейн служит «источником правды» — базой данных, подтверждающей подлинность товаров. По аналогии с государственной системой контроля за оборотом алкогольной продукции, блокчейн может содержать информацию, например, подтверждающую наличие сертификатов у конкретного товара.

В таких проектах на первом этапе происходит автоматизация сложного межогранизационного документооборота. При этом блокчейн выступает гарантом сохранности и актуальности всех данных. На втором этапе прорабатываются сценарии применения смарт-контрактов для конкретной отрасли и компании.

Интерес государства и бизнеса к применению блокчейн-технологий в России растет. Технология распределенного реестра данных входит в одну из девяти «сквозных технологий» российской национальной программы «Цифровая экономика».

Согласно дорожной карте по развитию блокчейна в России в рамках программы «Цифровая экономика», представленной на конференции «ЦИПР-2019», блокчейн предлагается использовать во всех государственных информационных системах, включая голосование на муниципальном уровне и контроль за расходованием бюджетных средств. В числе приоритетных направлений по внедрению технологий распределенного реестра оказались финансовая и страховая деятельность, транспортировка и хранение, государственное управление, здравоохранение и обрабатывающее. Авторы дорожной карты утверждают, что эффект от внедрения технологии блокчейн в России к 2024 году может составить свыше 1,5 трлн рублей.

По данным IDC, к 2022 году число блокчейн-проектов в мире увеличится до 5 тысяч, а их бюджет составит $11,7 млрд, вместо $700 и $1,5 млрд соответственно в 2018 году.