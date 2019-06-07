НПО «Криста» проведет 14 июня в Москве семинар-совещание по обмену опытом централизации бухгалтерского учета в регионах России

14 июня в Москве (ГК «Измайлово», отель «Дельта») состоится семинар-совещание «Региональный опыт централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста». В семинаре-совещании примут участие представители Министерства финансов РФ, а также финансисты и бухгалтера региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации.

В центре внимания участников семинара-совещания будут новации бюджетного законодательства в вопросах централизации учетных функций. Руководители и специалисты профильных направлений смогут познакомиться с передовым региональным опытом работы по актуальным направлениям развития бюджетного учета и отчетности. В частности, будет представлен опыт:

Централизованной бухгалтерии Московской области в реализации проекта по централизации учетных функций государственных учреждений,

Департамента финансов Вологодской области по повышению эффективности бюджетных расходов за счет реализации проекта централизации бюджетного (бухгалтерского) учета,

Департамента финансов Ярославской области по автоматизации процессов сбора и консолидации бюджетной отчетности,

ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» в реализации системы единой системы бухгалтерского учета и мониторинга деятельности медицинских учреждений в системе здравоохранения.

Централизованные системы бюджетного (бухгалтерского) учета созданы на основе АС «Смета» – разработки НПО «Криста».

НПО «Криста» приглашает на семинар-совещание «Региональный опыт централизации бухгалтерского учета»

Представители НПО «Криста» на семинаре-совещании расскажут об опыте организации региональной системы сбора и консолидации отчетности на базе ПК «Web-Консолидация», а также о возможностях интеграции разработанной компанией аналитической платформы iMonitoring c централизованной бухгалтерией с целью формирования аналитики. В ходе мероприятия также состоится круглый стол, где будут обсуждаться все значимые вопросы по актуальным направлениям развития бюджетного учета и отчетности.