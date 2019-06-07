НПО «Криста» проведет 14 июня в Москве семинар-совещание по обмену опытом централизации бухгалтерского учета в регионах России
14 июня в Москве (ГК «Измайлово», отель «Дельта») состоится семинар-совещание «Региональный опыт централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста». В семинаре-совещании примут участие представители Министерства финансов РФ, а также финансисты и бухгалтера региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации.
В центре внимания участников семинара-совещания будут новации бюджетного законодательства в вопросах централизации учетных функций. Руководители и специалисты профильных направлений смогут познакомиться с передовым региональным опытом работы по актуальным направлениям развития бюджетного учета и отчетности. В частности, будет представлен опыт:
- Централизованной бухгалтерии Московской области в реализации проекта по централизации учетных функций государственных учреждений,
- Департамента финансов Вологодской области по повышению эффективности бюджетных расходов за счет реализации проекта централизации бюджетного (бухгалтерского) учета,
- Департамента финансов Ярославской области по автоматизации процессов сбора и консолидации бюджетной отчетности,
- ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» в реализации системы единой системы бухгалтерского учета и мониторинга деятельности медицинских учреждений в системе здравоохранения.
Централизованные системы бюджетного (бухгалтерского) учета созданы на основе АС «Смета» – разработки НПО «Криста».
Представители НПО «Криста» на семинаре-совещании расскажут об опыте организации региональной системы сбора и консолидации отчетности на базе ПК «Web-Консолидация», а также о возможностях интеграции разработанной компанией аналитической платформы iMonitoring c централизованной бухгалтерией с целью формирования аналитики. В ходе мероприятия также состоится круглый стол, где будут обсуждаться все значимые вопросы по актуальным направлениям развития бюджетного учета и отчетности.