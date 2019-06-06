SberCloud и Ivideon разработают систему видеонаблюдения и видеоаналитики

SberCloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Ivideon заключили соглашения о совместной разработке и последующем коммерческом внедрении системы облачного видеонаблюдения и видеоаналитики под брендом SberCloud. Соглашение подписали генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов и генеральный директор Ivideon («Мобильные видеорешения») Андрей Юдников на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках соглашения SberCloud и Ivideon создадут инновационную систему видеонаблюдения, способную надёжно сохранять записи в облаке и обрабатывать большие объемы данных из видеопотока в реальном времени. Пользователям будет доступна интеллектуальная панель управления, система уведомлений о событиях и аналитические отчёты, которыми можно будет управлять в едином интерфейсе событийного центра.

Система будет построена на базе облачной инфраструктуры SberCloud и технологической платформы видеонаблюдения и аналитических сервисов Ivideon. Совместный продукт позволит компаниям выйти в сектор специализированных проектов, таких, как «Безопасный город», и на рынок корпоративных услуг, существенно расширив портфель решений для крупного и среднего бизнеса. При разработке системы особое внимание будет уделяться безопасности передачи, хранения и использования видеоданных в соответствии с требованиями российского законодательства (152-ФЗ «О персональных данных»).

Александр Сорокоумов, генеральный директор компании SberCloud, отметил: «Совместный с Ivideon проект позволит нам выйти на перспективный и быстрорастущий рынок интеллектуального видеонаблюдения. Современные системы видеонаблюдения и автоматическая обработка видеоданных уже стали неотъемлемым элементом городской и промышленной инфраструктуры. Они не только обеспечивают безопасность, но являются частью комплексных систем управления транспортом, производством, ритейлом и другими видами бизнеса. Наши облачные компетенции и технологии Ivideon позволяют создать высококонкурентный продукт, обладающий уникальными характеристиками. Такое партнерство демонстрирует самые широкие возможности облачных сервисов, их универсальность и готовность к применению в любых технологических и бизнес-процессах».

Антон Переяславский, директор корпоративного департамента Ivideon, сказал: «Получив инвестиции в 2018 году, компания Ivideon активно развивает свой продуктовый портфель, главным образом в части видеоаналитики. Мы хотим, чтобы клиенты не выбирали между технологиями, а использовали готовый сервис и набор аналитических модулей в рамках единой современной облачной платформы. Ivideon совместно со SberCloud предлагают услуги по сервисной модели, что позволяет заказчикам снизить риски, сроки и вложения на реализацию системы видеоаналитики. Клиенты Ivideon существенно сокращают издержки в непрофильные активы, такие как серверное оборудование, хранение данных, задачи по интеграции, и имеют возможность сфокусироваться на решении приоритетных задачах эффективности бизнеса».