Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе управления производственными процессами B&R APROL

Эксперты отделов безопасности промышленных систем управления и анализа приложений Positive Technologies выявили множественные уязвимости в 12 компонентах системы управления производственными процессами APROL австрийской компании B&R Automation. Данная система управления применяется в нефтегазовой, энергетической, машиностроительной и других отраслях.

Наибольшую опасность представляют пять уязвимостей, которые позволяют удаленному атакующему выполнить произвольный код в системе APROL.

«Возможность выполнения произвольного кода в операционной системе компонентов АСУ ТП позволяет злоумышленнику негативно влиять на технологический процесс. Например, атакующий может несанкционированно отправлять команды управления оборудованием, изменять параметры конфигурации, в том числе программные алгоритмы. Такие изменения могут привести к нештатному режиму работы вплоть до возникновения аварийной ситуации на производстве», — отметил руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Назаров.

Среди выявленных уязвимостей были найдены ошибки доступа к памяти в компоненте TbaseServer, ошибки в компонентах AprolLoader и AprolSqlServer, SQL-инъекции в системе контроля и учета энергопотребления EnMon, возможность внедрения произвольных команд в веб-сервере.

Пользователям уязвимых версий необходимо установить последнюю версию APROL R.

По данным Positive Technologies, в 2018 г. продолжился рост числа новых уязвимостей, выявляемых в оборудовании различных производителей систем промышленной автоматизации (на 30%), а также количества доступных в интернете компонентов АСУ ТП (на 27%).

Для выявления киберинцидентов и обнаружения уязвимостей в АСУ ТП компания Positive Technologies предлагает продукты PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и Maxpatrol 8, учитывающие особенности промышленных протоколов.