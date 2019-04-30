«Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию единой информационной системы в ТД «Мегаполис». Новое решение, созданное на платформе «1С:ERP 2», позволило оптимизировать внутренние бизнес-процессы и улучшить управляемость компании.

Для ведения общего управленческого учета в ТД «Мегаполис» использовалась собственная система, которая перестала отвечать требованиям производительности и масштабируемости, обусловленными растущим бизнесом.

Руководство группы компаний приняло решение о переходе на новую централизованную систему. Требовалось унифицированное решение, соответствующее международным стандартам качества и имеющее потенциал для дальнейшего развития, которое позволило бы поддержать сквозные бизнес-процессы и повысить их эффективность, а также сократить количество ручных операций.

В качестве новой платформы была выбрана система «1С:ERP 2». Для реализации проекта были приглашены специалисты «Корус консалтинг», системного интегратора с обширной экспертизой в области внедрения решений на базе «1С» и комплексной автоматизации дистрибуторских компаний.

Новая платформа позволила объединить в едином контуре оперативный и управленческий учет, автоматизировать функции формирования управленческой отчетности и мониторинга основных показателей деятельности, а также получить руководству ТД «Мегаполис» полноценный инструментарий для бизнес-анализа.

Особенностью проекта стало большое количество сложных интеграций новой ERP-системы как с другими информационными системами внутри ТД «Мегаполис», так и с внешними программными и аппаратными средствами, через которые дистрибутор получает заказы от клиентов: автоматизированные системы складской логистики и маршрутизации транспорта, системы электронного документооборота, системы сбора заказов для торговых команд и мерчендайзинга партнеров, системы отчетности производителей и т. д.

Результатом проекта стало создание информационной системы, которая отвечает ожиданиям и требованиям заказчика в части функциональности и возможностей развития. Новая система позволила ТД «Мегаполис» значительно увеличить объем проводимых операций, который в пик активности в настоящее время составляет до 5 тыс. отгрузок товаров в сутки.

«Перед экспертами "Корус консалтинг" стояла задача создать унифицированную учетную систему, которая позволит нам в едином интерфейсе собирать данные оперативного и управленческого учета. Широкая функциональность базового решения и гибкие настройки "1С:ERP 2" дали нам возможность значительно оптимизировать внутренние бизнес-процессы и повысить уровень управляемости компании», – отметил Алексей Лиховид, руководитель отдела разработки ТД «Мегаполис».

«Сложность этого проекта заключалась в том, что специфика отрасли ТД "Мегаполис" не учитывалась в базовом решении "1С", что повлекло за собой большое количество доработок с нашей стороны. Однако созданная единая информационная система стала по-настоящему работающим инструментом для анализа и управления показателями деятельности, который максимально полно подходит для работы в компании-дистрибуторе», — сказал Антон Колосов, коммерческий директор департамента ERP ГК «Корус консалтинг».