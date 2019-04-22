«Корус консалтинг» представил решение «K-Point | сбор и подготовка данных для BI»

«Корус консалтинг» создал решение на платформе K-Point, позволяющее организовать, упорядочить и автоматизировать процессы сбора данных, необходимых для систем бизнес-анализа: «K-Point | сбор и подготовка данных для BI» обеспечивает доступность данных практически любой BI-системе. Об этом CNews рассказали в пресс-службе ГК «Корус консалтинг».

Новое решение «K-Point | сбор и подготовка данных для BI» позволяет бизнесу обогащать данные, получаемые из внутренних ИТ-систем, информацией, которую сотрудники ранее собирали вручную. К подобного рода задачам относятся согласование плановых показателей для различных горизонтов планирования, сбор показателей по проведенным мероприятиям и их результатам для формирования отчетности в BI-системе, а также ввод информации об инцидентах, внештатных ситуациях, простоях и браке на производстве для анализа влияния таких событий на производственные и финансовые показатели.

«K-Point | сбор и подготовка данных для BI» обладает широкими функциональными возможностями в области управления процессом сбора данных. Решение имеет гибкую настройку правил и форм ввода, максимально адаптируемых к конкретной ситуации, и позволяет назначать сроки и ответственных за ввод, проверку и утверждение данных, отмечают представители «Корус консалтинг». При этом ввод информации упрощен за счет подстановок справочных данных, расчета и проверки производных показателей.

Также инструмент обеспечивает компании единый источник данных и обращения за актуальной информацией, что позволяет контролировать полноту собираемых сведений, управлять справочниками и настраивать формализованные проверки для вводимых данных.

«Мы продолжаем развивать функциональность на базе платформы K-Point, помогая компаниям преодолевать технические ограничения и в результате получать необходимый и точных результат. Новое решение "K-Point | сбор и подготовка данных для BI" гарантирует централизованный и автоматизированный процесс сбора данных, сокращает затраты бизнеса на поиск нужной информации и ее анализ. Ключевой особенностью нового решения является его адаптация под различные отраслевые задачи вне зависимости от размеров компании и сферы ее деятельности», – сказала Ангелина Михина, руководитель направления K-Point департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».