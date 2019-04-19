Fujitsu представила обновленное поколение серверов Primergy и Primequest на базе архитектуры x86

Fujitsu Russia представила новое поколение серверов Primergy и Primequest на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon, в которых используется передовая технология памяти NVRAM.

Обновленная линейка серверов Fujitsu поддерживает энергонезависимую память Intel Optane DC, что значительно увеличивает скорость обработки данных. Теперь приложения смогут обрабатывать гораздо большие объемы данных с более высокой пропускной способностью, а время задержки значительно уменьшится, говорят в компании.

Использование NVRAM позволяет новому поколению серверов Fujitsu Primergy M5 и второму поколению серверов Fujitsu Primequest серии 3000 поддерживать больше одновременных пользователей и больше виртуальных машин на одну систему. В результате компании, использующие данные серверы, смогут более оперативно масштабировать приложения в рамках виртуальных инфраструктур, предоставляя больше сервисов большему числу заказчиков, одновременно, повышая качество своих сервисов.

Серверы Primequest, как утверждают в Fujitsu, отличаются высокой отказоустойчивостью в сочетании с хорошей производительностью и низкой ценой, так как поддерживают использование недорогих процессоров Intel Xeon Gold. Все это обеспечивает новый уровень гибкости при построении ИТ-инфраструктуры компании, так как она сможет нарастить мощности, если этого потребуют новые условия. Кроме того, с серверами Fujitsu Primequest нового поколения существенно снижается время простоя оборудования, поскольку большинство компонентов возможно заменить без остановки всей системы.

Серверы Primergy RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M5, CX 2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5 и второе поколение серверов Primequest серии 3000 уже доступны для заказа у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Серверы Primergy RX2520 M5 и TX2550 M5 будут доступны для заказа с июня 2019 г. Стоимость зависит от конфигурации.