«Корус Консалтинг» и Excellis Health Solutions помогут отечественной фармацевтике

ГК «Корус Консалтинг» объединила усилия с лидером стратегического консалтинга в сфере здравоохранения Excellis Health Solutions для предоставления услуг по сквозной поддержке компаниям российской фармацевтической цепочки поставок.

С 1 января 2020 года в России будет внедрена новая обязательная система мониторинга фармацевтических препаратов от производителя до конечного потребителя. Соответствие требованиям программы маркировки лекарственных средств является серьезной задачей для компаний этого сектора. Партнёрство Excellis Health Solutions и «Корус Консалтинг» предоставит участникам фармацевтического рынка уникальный опыт и практические знания для того, чтобы обеспечить успешное развитие их бизнеса в будущем.

«В ближайшие месяцы нас ждут изменения российского законодательства в сфере здравоохранения. Компании, работающие в цепочке поставок, хотят быть уверенными в том, что консультанты обладают глубокими знаниями тонкостей локального регулирования, обеспечивая применения передовых практик. Благодаря сотрудничеству с «Корус Консалтинг» мы сможем предложить клиентам глобальный предметный опыт в сочетании с пониманием российских особенностей при внедрении. Это позволяет нашим клиентам использовать процессы и технологии в соответствии с требованиями законодательства и повышать эффективность своей деятельности в России», – скаал Каран Наранг, президент Excellis Health Solutions.

«Мы рады сотрудничать с Excellis Health Solutions и с нетерпением ждем возможности помочь компаниям разобраться с тонкостями российского законодательства. Новые правила сложны и влияют на все организации в цепочке поставок. Российская команда наших специалистов поможет идентифицировать проблемные места, решить задачи по их исправлению и наиболее эффективно внедрить информационные системы, которые поддержат новые правила», – отметил Александр Семёнов, председатель совета директоров ГК «Корус Консалтинг».