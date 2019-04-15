Беспилотники «Ростеха» для автоматического контроля состояния ЛЭП прошли испытания

Холдинг «Росэлектроника» и концерн «Автоматика», входящие в состав госкорпорации «Ростех», провели испытания автоматизированного комплекса по мониторингу состояния линий электропередач, который включает в себя беспилотники с многофункциональными зарядными станциями и специальное программное обеспечение для обработки собранной фото- и видеоинформации.

В ходе испытаний беспилотный комплекс подтвердил все заявленные характеристики по автономности и возможностям автоматизированного анализа неполадок на линиях электропередач, сообщили в «Ростехе». Испытания проводились в Липецкой области в апреле 2019 г.

Автономность комплекса обеспечивается за счет программного обеспечения концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику»). Дроны следуют по заранее запрограммированному маршруту и самостоятельно определяют необходимые ракурсы для фото и видеосъемки. Разработчики также дооснастили дрон системой точной посадки на зарядную станцию, совместив ориентирование по координатам GPS с наведением при помощи отдельной видеокамеры на автоматически идентифицируемые посадочные метки. За счет этого отклонение точки посадки от планируемой не превышает нескольких сантиметров. С помощью многофункциональных станций БПЛА могут подзарядиться, получить программу полета, передать собранные данные и продолжить путь. Таким образом минимизируется необходимость вмешательства операторов в работу системы.

Специальное программное обеспечение, разработанное концерном «Автоматика» для обработки и анализа полученных с беспилотников данных, помогло автоматизировать процесс выявления дефектов ЛЭП. Программа проводит 3D-моделирование местности на основе геоданных, которые она получает от беспилотника, и анализирует геометрию воздушных ЛЭП. На основе этих данных система при помощи машинного обучения выявляет дефекты практически любого характера: провисание проводов, опасный наклон опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.

Использование беспилотников, оснащенных камерой и тепловизором, позволяет выявлять неисправности в работе оборудования и многократно снизить аварийность на ЛЭП. При аварийно-восстановительных работах БПЛА сокращает время поиска повреждений и определения причин неисправностей. Используемые в системе мониторинга беспилотники сделаны из композитных материалов и могут работать при температурах от –30 до +60 градусов, в том числе в условиях дождя, сильного ветра или снегопада. Точность изображения обеспечивается за счет гиростабилизированного съемочного комплекса, в который входит тепловизор и цифровая камера видимого диапазона.

Напомним, впервые «Ростех» представил беспилотный комплекс для мониторинга линий электропередачи в декабре 2018 г. Проект в составе «Ростеха» реализует концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника». Заказчиком НИОКР является «МРСК центра».