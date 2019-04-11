Synology выпустила новую СХД RS819

Synology выпустила RackStation RS819 — компактный и масштабируемый стоечный сервер NAS (СХД) с четырьмя отсеками и поддержкой технологии моментальных снимков, предназначенный для бизнес-групп. Сервер позволяет выполнять резервное копирование данных, управлять и обмениваться ими, а также синхронизировать их.

«Для растущих бизнес-групп с ограниченным бюджетом разработка эффективного плана защиты и резервного копирования данных иногда является не главным приоритетом, что приводит к катастрофическим потерям данных в случае отказа сервера, — сказал Майкл Ванг (Michael Wang), менеджер по продуктам компании Synology. — Благодаря новому 64-битному четырехъядерному процессору RS819 является первым устройством RackStation в серии Value с поддержкой технологии моментальных снимков, которое обеспечивает простые решения для защиты данных».

Компактный сервер RS819 в форм-факторе 1U с четырьмя отсеками для дисков и глубиной менее 12 дюймов монтируется в двухопорную или настенную стойку и подходит для установки в условиях ограниченного пространства.

Ключевые функции RS819: 64-битный четырехъядерный процессор и память DDR4 емкостью 2 ГБ; скорость шифрования более 224 МБ/с при чтении; усовершенствованная файловая система Btrfs с возможностью создания 4 096 моментальных снимков системы и 256 моментальных снимков для каждой общей папки; расширение емкости хранилища до 112 ТБ при использовании одного модуля расширения Synology RX418.

RS819 работает на базе операционной системы для устройств Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагает множество приложений, повышающих производительность.