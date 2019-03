Oracle расширяет применение искусственного интеллекта

Oracle расширила возможности искусственного интеллекта (ИИ) в решениях для управления предприятием Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud и Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud. Передовые инновации на основе технологий машинного обучения включают цифровых помощников по формированию отчетов о расходах и по управлению проектами, интеллектуальные функции финансового контроля и управления цепями поставок в рамках проектов.

«Oracle продолжает реализовывать обещанные инновации, ожидаемые нашими клиентами, - заявил Ронди Нг, старший вице-президент Oracle по разработке бизнес-приложений. - Наша стратегия широкого применения искусcтвенного интеллекта путем постоянного обновления продуктов гарантирует быстрое внедрение и ощутимые бизнес-результаты. Это позволяет финансовым и операционным департаментам оставаться на пике технологического развития и сохранять конкурентное преимущество».

Более 6000 организаций из 23 отраслей в 112 странах выбрали Oracle ERP Cloud в качестве комплексной, инновационной и безопасной платформы для поддержки бизнеса. Благодаря Oracle ERP Cloud компания любого размера может быстро и просто воспользоваться преимуществами инноваций в области искусственного интеллекта, цифровых помощников, обработки естественной речи, блокчейна и интернета вещей, чтобы повысить продуктивность, сократить затраты и обеспечить высокий уровень контроля.

Инновации на основе технологий машинного обучения дают возможность финансовым и операционным отделам уделять больше времени реализации стратегических инициатив и развивать бизнес за счет повышения эффективности, точности и соответствия нормативным требованиям.

Цифровой помощник по авансовой отчетности. Автоматически создает, классифицирует и сопоставляет статьи затрат, что упрощает обработку отчетов по расходам. Пользователи могут взаимодействовать с ассистентом либо посредством эффективного голосового интерфейса, либо просто отправляя фотографии чеков по электронной почте, СМС, через корпоративные мессенджеры Slack или Microsoft Teams. Цифровой помощник использует технологию машинного обучения для улучшения автоматической классификации статей затрат, отслеживания нарушение политик и сокращения рисков аудита.

Цифровой помощник по управлению проектами. Обеспечивает мгновенное обновление статуса проекта и позволяет пользователям обновлять время и ход выполнения задач с помощью умного ассистента. Цифровой помощник учится на прошлых записях, данных планирования проекта и общем контексте, чтобы адаптировать взаимодействие с пользователями и грамотно извлекать важную информацию о проекте.

Расширенный финансовый контроль. Обеспечивает непрерывный анализ транзакций, настроек и конфигурации с целью автоматизации аудита и предотвращения финансовых нарушений. В решении применяются самообучающиеся алгоритмы для выявления критичных изменений конфигурации и подозрительных транзакций на основе библиотеки проверенных правил с использованием встроенных алгоритмов нечеткого поиска, обнаружения аномалий, анализа Бенфорда, кластеризации и т.д. Такой подход задействует методы анализа данных для привлечения аналитиков к отслеживанию, расследованию и разрешению инцидентов.

Расширенный контроль доступа. Автоматизирует анализ безопасности пользователей с помощью методов искусственного интеллекта, чтобы помочь защитить бизнес-данные от инсайдерских угроз и мошенничества. Решение использует анализ на основе графов для точной и надежной оценки нарушений, скрытых внутри сложных, рекурсивных и динамических конфигураций безопасности. Этот метод включает надежную библиотеку настраиваемых правил конфиденциальности данных и правил SOD на базе лучших практик, которые позволяют непрерывно отслеживать пользователей, роли, привилегии, настройки и транзакции.

Интеллектуальное управление поставщиками. Интеграция Oracle с DataFox обогащает профили поставщиков данными о компании, добытыми и проверенными с помощью ИИ, что позволяет их ранжировать и классифицировать. Методы искусственного интеллекта используются для извлечения динамических маркеров о связанных с поставщиками рисках из новостных статей и пресс-релизов, которые затем объединяются с источниками данных DataFox о компаниях. Это позволяет автоматически определить поставщиков с высоким уровнем риска и предоставить рекомендации по выбору альтернативных поставщиков.

Помимо перечисленных, в решениях Oracle ERP Cloud используются и другие инновации на основе технологий машинного обучения, о которых было объявлено ранее. Интеллектуальные платежи позволяют организациям сократить расходы и укрепить отношения с ведущими поставщиками путем формирования индивидуальных предложений в обмен на досрочную оплату непогашенной кредиторской задолженности, для чего используются данные о рисках и профилях поставщиков на текущий момент.

Интеллектуальное управление эффективностью выявляет сложные для распознавания паттерны в данных и позволяет получить действенную и контекстуальную информацию, когда это необходимо, что помогает повысить качество финансовых и операционных решений и улучшить результаты бизнеса.

Интеллектуальная автоматизация процессов позволяет автоматизировать трудоемкие задачи и перевести сотрудников организации на более значимую и интересную работу.

Комплекс облачных бизнес-приложений Oracle ERP Cloud был назван единоличным лидером в аналитическом отчете компании Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises. Облачное решение Oracle (ERP Cloud) было расположено в сегменте лидеров и других магических квадрантов компании Gartner - Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises, Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions (с самыми высокими оценками за способность реализации стратегии) и Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions в 2018 году.