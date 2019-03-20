Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3

Unify (бренд компании Atos в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) представит обновление решения Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 в рамках XVIII Международного бизнес-форума Call Center World Forum 2019, который будет проходить 19 марта в Москве.

В рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления он расскажет о возможностях решения OpenScape Contact Center. Среди новых функций и возможностей продукта — поддержка серверной операционной системы Windows 2016, расширение функциональности рабочего места оператора (поддержка среды Email, функций LDAP и 360° view).

На одной системе OpenScape 4000 теперь могут совместно работать и приложение UC, и Контакт-центр. Стал доступен новый API-интерфейс для взаимодействия со сторонними решениями Искусственного интеллекта. Обновленное решение Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 поддерживает SDK-интерфейс REST, а именно голосовую среду для телефонных вызовов, управления операторами и маршрутизацией.

«Unify продолжает развивать возможности Open Scape Contact Center, стараясь предугадывать все желания заказчиков. Мы ведем непрерывную работу над расширением функционала наших решений, чтобы заказчики могли по достоинству оценить работу с Unify», — отметил Владимир Долгов, менеджер по продажам Unify в России и СНГ.

На бизнес-форуме Владимир Долгов расскажет о построении чат-ботов в контакт-центре Unify OSCC Enterprise на базе облачного сервиса Google Dialogflow. В рамках доклада Владимир ответит на вопросы: какую систему Искуственного Интеллекта выбрать; как использовать публичный сервис Google Dialogflow для построения полноценных чат ботов в контакт центре Unify.