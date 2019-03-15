«Ростех» запустил пилотный проект «Умный автобус»

Концерн «Автоматика» совместно с холдингом «Росэлектроника» и администрацией Кемерова запустили пилотный проект «Умный автобус». В его рамках пассажирский транспорт оснащается системой видеоконтроля с функцией аналитики пассажиропотока и окружающего транспорта, что позволит повысить безопасность дорожного движения, оптимизировать работу контролеров и затраты администрации города на пассажирский транспорт.

Проект Новосибирского института программных систем концерна «Автоматика» запущен в пилотном режиме и рассчитан на три месяца, при успешных результатах он может быть реализован в других российских городах.

Система, разработанная НПО «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника») в рамках проекта «Умный город», включает в себя функцию видеоконтроля, которая осуществляет автоматический подсчет пассажиропотока с точностью до 98%, распознавание лиц и забытых вещей в салоне, регистрационных номеров, проезжающих вокруг машин. Кроме того, система осуществляет автоматический контроль состояния транспортного средства и оперативное оповещение оператора о его неисправностях.

«Создание систем видеоаналитики для транспорта – еще один шаг в реализации концепции "Умных городов" и нацпроекта "Цифровая экономика". Запуск "Умных автобусов" позволит усилить безопасность пассажиров общественного транспорта, фиксировать нарушения ПДД, осуществлять мониторинг дорожной ситуации, вести учет пассажиропотока. Проект запущен в пилотном режиме и рассчитан на три месяца, в будущем он может быть масштабирован на другие города и регионы России, – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Комплекс видеоконтроля осуществляет запись и хранение аудио- и видеоинформации высокого разрешения в формате Full HD (1080p) о происходящем внутри и снаружи транспортного средства, создает двухстороннюю тревожную онлайн-видеосвязь «диспетчер – водитель» для оперативной оценки происходящего и для незамедлительного принятия мер по устранению чрезвычайных ситуаций.

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