«Первый бит» внедрил систему «Бит.финанс/холдинг» в компании «Талан»

«Первый бит», международный интегратор ИТ-решений, внедрил в федеральной компании «Талан» систему «Бит.финанс/холдинг». По данным интегратора, она позволяет ускорить обработку финансовой информации в 100 раз, что в совокупности принесет застройщику до 10 млн руб. экономического эффекта за год.

Эксперты компании «Первый бит» в короткие сроки автоматизировали процессы управления движением денежных средств и контроля за исполнением бюджета в компании «Талан». Это позволяет оперативно утверждать и корректировать бюджеты, собирать и обрабатывать информацию по бюджетированию, казначейству.

Была также оптимизирована выгрузка данных в BI-систему и отстроено автоматическое формирование консолидированной отчетности. При этом программа «Бит.финанс/холдинг» полностью интегрирована с уже используемыми в компании «Талан» ИТ-решениями.

«В результате руководство компании "Талан" имеет возможность быстро получать необходимые данные, чтобы своевременно реагировать на малейшие изменения в деятельности компании, – сказал руководитель проекта компании "Первый бит" Константин Иванов. – Кроме того, с помощью решения "Бит.финанс/холдинг" сотрудники компании могут сами изменять методики сбора и обработки данных бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов».

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