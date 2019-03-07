«Росэлектроника» поставила в Голландию СВЧ-оборудование для защиты от наводнений

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил голландской компании Miramap сверхчувствительный дистанционный индикатор влажности почвы для оценки рисков наводнений и повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений Голландии. Дамбы защищают от затопления более половины территории страны.

Защита от наводнений остается одной из важнейших проблем Голландии. Более половины страны – 40 тыс. квадратных километров – находятся ниже уровня моря и подвержены угрозе затопления. Для защиты своей территории Голландия создала обширную систему дамб суммарной длиной 3,5 тыс. км.

Сверхвысокочастотный радиометр «Ранет-05», поставленный концерном «Вега» (входит в «Росэлектронику») в Голландию, позволяет проводить диагностику поверхностей, в том числе с воздуха, при помощи БЛА. Новое оборудование может быть объединено в одну систему с поставленными ранее радиометрами других модификаций – «Ранет-21» и «Ранет-21М».

«Наличие высокоточной системы мониторинга подземных вод для наших голландских партнеров является вопросом, без преувеличения, национальной безопасности. Поставки российских СВЧ-радиометров в Голландию ведутся с 2008 г. За десять лет эксплуатации это оборудование подтвердило свои высокие характеристики, точность и надежность. Устройства могут также применяться для мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах, обнаружения нефтяных пятен на поверхности воды, оценки биомассы надводной части растительности, картографирования ледяных полей», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

При помощи российского оборудования голландская компания Miramap проводит комплексный анализ гидрологической ситуации, оценивает состояние защитных сооружений, определяет уровень грунтовых вод, а также обнаруживает на самом раннем этапе образующиеся подземные протечки и своевременно устраняет их.

«Мы активно и плодотворно сотрудничаем с концерном "Вега" уже более 15 лет. Оборудование, приобретенное нами у российских партнеров, используется для решения действительно важной задачи по измерению и мониторингу безопасности дамб в Нидерландах с поддержкой на государственном уровне», – отметил генеральный директор компании Miramap Роланд Хаарбринк.

Голландская сторона выступила с предложением заключить эксклюзивное партнерское соглашение о совместном международном маркетинге и продаже дистанционных индикаторов влажности почвы на мировом рынке.

Российские радиометры используются компанией Miramap в рамках водохозяйственных работ в юго-западных и северных регионах Королевства Нидерланды – провинциях Зеландия и Гронинген.

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