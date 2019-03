Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE

Pure Storage анонсировала DirectFlash Fabric, новую технологию сквозной поддержки протокола NVMe и NVMe-oF в операционной среде Purity 5.2, программно-определяемом сердце линейки FlashArray//X. Нововведение поднимает использование гибридного облака с унифицированной инфраструктурой на новый уровень, позволяя запускать приложения где угодно и защищать данные повсюду.

Технология DirectFlash Fabric позволяет клиентам Pure повысить производительность критически важных приложений предприятия, а также новых веб-приложений, которые обычно используют СХД с прямым подключением. Таким образом Pure становится первым производителем корпоративных систем хранения данных, который полноценно поддерживает транспортные опции NVMe-oF RoCE, что позволяет компаниям размещать флэш-носители ближе к приложениям для улучшения доступа в реальном времени и возможностей консолидации.

Современный бизнес вынужден непрерывно поддерживать высокий уровень инноваций и услуг, мгновенно реагируя на постоянно меняющиеся потребности общества. По данным Google, 53 процента мобильных пользователей покидают сайт, загрузка которого превысит три секунды. Приложения должны быть доступны в любое время. Чтобы обеспечить исключительный пользовательский опыт, предприятия должны с минимальными затратами поддерживать повсеместное развертывание приложений с бесперебойной работой в облаке, отсутствием разрозненных данных и всеми преимуществами инновационной платформы как онлайн, так и локально.

«Будущее — за предоставлением приложений и услуг со скоростью мысли, — отметил Чедд Кенни (Chadd Kenney), вице-президент по продуктам и решениям Pure Storage. — Для этого приложения больше не могут работать изолированно, они должны взаимодействовать и обмениваться наборами данных в режиме реального времени. Конвергентная архитектура призвана разрушать существующие сегодня барьеры. DirectFlash Fabric — ключевой компонент, помогающий предприятиям объединить SAN, DAS и облачные среды».

DirectFlash Fabric оптимизирует обмен данными между контроллерами массива и хостами по быстрой сети, что делает Ethernet предпочтительным транспортом для СХД в дата-центре. Аналогичные решения сегодня могут предлагать неполный набор корпоративных функций или использовать опцию NVMe over Fabrics c протоколом Fibre Channel, а не с RDMA over converged Ethernet (RoCE), в то время как последний обеспечивает самый большой потенциальный скачок производительности с уменьшением задержки передачи данных на 50% по сравнению с iSCSI. Благодаря нововведению, Pure расширяет возможности технологии DirectFlash для протокола доступа Non-Volatile Memory Express (NVMe) over Fabrics и повышает эффективность работы с ПО по локальной сети. В частности, с Red Hat Enterprise Linux и облачными веб-приложениями, включая MongoDB, Cassandra и MariaDB. Последние получают преимущества и эффективность единой СХД корпоративного класса.

«По мере того, как компании погружаются в цифровую трансформацию и становятся все более зависимыми от данных и от способности превращать их в выигрышные бизнес-идеи, растет и необходимость трансформации корпоративной инфраструктуры хранения данных для повышения ее производительности, доступности и эффективности, — отметил Эрик Бургенер (Eric Burgener), вице-президент по исследованиям инфраструктурных систем, платформ и технологических групп, IDC. — Технология NVMe ляжет в основу этого сдвига, и такие производители, как Pure Storage, которые способны предложить полноценную корпоративную СХД с высокой скоростью доступа NVMe, сегодня гарантируют своим клиентам наиболее подходящую инфраструктуру с прицелом на будущее».

Провайдер управляемых услуг On-Cloud, который помогает предприятиям малого и среднего бизнеса переносить приложения в облако, после перехода на решение Pure значительно повысил производительность приложений для клиентов, упростил управление и снизил расходы.

«Постоянные инвестиции Pure в такие технологии, как NVMe и NVMe-oF, помогают нам лучше внедрять инновации для наших конечных пользователей. Наши клиенты нуждаются в высокой производительность и функционале корпоративного класса, которые соответствуют всем их приложениям, включая новейшие облачные приложения, которые мы хостим, — поясняет Эстебан Рей (Esteban Rey), Cloud Evangelist, On-Cloud. — Очень важно, чтобы наши данные по-прежнему служили стратегическим целям нашего бизнеса без увеличения численности персонала или головной боли. С Pure на бэкенде наши системы работают отлично, как никогда раньше, а наши клиенты максимально довольны».

