«Билайн Бизнес» предоставил облачные бизнес-решения на BeeCLOUD

«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил новую линейку бизнес-решений на базе облачной платформы BeeCLOUD. Новые решения, разработанные в ходе тщательного изучения клиентского опыта, направлены на удовлетворение инфраструктурных ИТ-потребностей среднего и крупного бизнеса.

Евгений Коробов, директор по крупному бизнесу «Вымпелкома», отметил: «На основе анализа клиентского опыта мы определили 7 наиболее востребованных на сегодняшний день пакетов облачных решений. Теперь компании, использующие BeeCLOUD, получают не просто надежную технологическую платформу, а линейку профильных решений, необходимых для масштабирования и минимизации рисков ИТ-инфраструктуры, а также решения срочных задач бизнеса. В пакет бизнес-решений входят: DRaaS (Disaster Recovery), BackUp, размещение «1С» и «Highload» систем, универсальная инфраструктура для виртуальных АТС Asterisk и модернизация ИТ-систем без капитальных затрат, соответствующие ФЗ «О персональных данных». Надежная облачная платформа, магистральная IP MPLS сеть и высокое качество сервиса определяют высокий спрос на IaaS от среднего и крупного бизнеса в области ритейла, электронной коммерции, финтех сектора, телемедицины».

Одно из самых популярных решений – онлайн-восстановление ИТ-систем Beeline Disaster Recovery. BeeCLOUD поможет клиентам оперативно восстановить работу систем в случае аварий или критических сбоев. При больших нагрузках компании сталкиваются с отказами ИТ-систем – например, систем учета, управления, систем внешних коммуникаций или любых других критичных для бизнеса систем. Отказы происходят на разных уровнях и по различным причинам: оборудование, электроснабжение, логическая ошибка системы, человеческий фактор. Упущенная выгода, простои продаж, недовольные клиенты – лишь малая часть возможных последствий, что приводит к прямым финансовым и репутационным потерям. Beeline Disaster Recovery поможет восстановить работу систем за считаные минуты. Обеспечить сохранность данных поможет BeeCLOUD Backup – сервис профессионального резервного копирования и хранения данных.

Кроме того, в BeeCLOUD можно разместить и защитить высоконагруженные ИТ-системы и базы данных. Системы и сайты с высокой волатильностью нагрузки, например, пиковые нагрузки в период проведения маркетинговых акций, подготовки итоговых отчетов, обработки массивов данных - отличаются непостоянством нагрузки. Размещение их на BeeCLOUD с гибкой тарификацией является наиболее оправданным решением. А преднамеренные атаки эффективно предотвращаются системой Anti-DDoS.

Еще одним очень востребованным решением стало BeeCLOUD «1С» – выделенная платформа для размещения систем, которая полностью адаптирована под особенности архитектур приложений «1С» и показывает высокие результаты в общепризнанных тестах.

Современный IaaS – это надежная инфраструктура для безотказной работы ИТ-систем бизнеса, которая не требует от клиента капитальных затрат. Используя облачную платформу вместо закупки оборудования, можно модернизировать инфраструктуру без CAPEX. Например, «Инфраструктура для Asterisk в облаке»: это специально выделенная платформа, оптимизированная для работы виртуальной АТС, которая не только гарантирует высокую производительность и отказоустойчивость, но и предоставляет полный доступ к тонким настройкам виртуальной АТС.

Также в рамках решения по гибкому отказоустойчивому хранению BeeCLOUD Storage предоставляется, запущенный в марте 2018 года, сервис объектного хранилища. Мы фиксируем высокий спрос на данный сервис со стороны, в частности, разработчиков, производителей охранных систем видеонаблюдения. Сервис работает по протоколам s3 и Swift и демонстрирует высокую производительность даже при огромных.

На сегодняшний день BeeCLOUD – это 5 технологических площадок в Москве и Ярославле, сертифицированных TIER-III и соответствующих требованиям TIA-94 2, с детально проработанными схемами отказоустойчивости, перекрестным резервированием и репликацией, собственной выделенной опорной сетью. Используется оборудование из Enterprise линейки Hewlett Packard Enterprise и CISCO. Платформа BeeCLOUD подключена к федеральной, аттестованной IP MPLS сети «ВымпелКом», одной из крупнейших в стране, что позволяет предоставлять облачную инфраструктуру с канальной связностью и резервированием из «одного окна».

Георазнесенная Multi-Cloud платформа построена на технологиях VMware, Hyper-V и Openstack (KVM), что обеспечивает целый спектр возможностей: от решений класса «управление инфраструктурой из кода» для разработчиков, до размещения любых ИТ-систем в Enterprise облаке и организации multi-master топологии для критичных бизнес-систем.

Команда сертифицированных инженеров и архитекторов проводит аудит, консалтинг, разрабатывает специализированные решения и осуществляет миграцию инфраструктуры клиентов, при необходимости настраивает и администрирует системы клиента в облаке.

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