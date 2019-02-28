Решение «Нетрики» вошло в каталог лучших российских разработок для цифровой экономики

Разработанная «Нетрикой» цифровая платформа «N3.инвестиции и строительство» включена в «Магазин цифровых решений» — новый каталог лучших российских разработок по сервисам для цифровой экономики.

В рамках Московского цифрового форума, организованного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством экономического развития РФ, ТПП России и Фондом развития цифровой экономики РФ, состоялась презентация «Магазина цифровых решений». Это совместный проект Фонда развития цифровой экономики и Торгово-промышленной палаты РФ.

Цель проекта — создание каталога лучших российских разработок по сервисам для Цифровой экономики. «Магазин» призван облегчить поиск цифровых решений, подходящих для разных сфер: здравоохранения, образования, умных городов, оказания госуслуг, транспорта. Лучшие сервисы получат рекомендацию от Фонда развития цифровой экономики на внедрение своих решений в регионах РФ.

В число первых цифровых решений, включенных в каталог, вошла платформа, разработанная «Нетрикой». «N3.инвестиции и строительство» создана, чтобы ускорить прохождение административных процедур инвесторами-застройщиками, снизить коррупционные риски при взаимодействии с чиновниками, а также сделать управление инвестиционными и строительными проектами прозрачным. Платформа призвана создать на уровне региона единое информационное пространство инвестиционно-строительной сферы с отраслевым хранилищем данных.

Результаты работы решений, разработанных на базе платформы, привели к позитивным изменениям: сокращены сроки оказания госуслуг, автоматизированы процессы и процедуры инвестиционно-строительной сферы, повысилась прозрачность их выполнения.

«Рынок цифровых решений для государства давно нуждается в создании интеграционной площадки, где разработчики технологий могли бы презентовать свои системы, а государство — выбирать из них лучшие. Создание “Магазина цифровых решений” дает возможность заказчикам и исполнителям находить друг друга, а также собирает в одном месте разнообразные цифровые решения для государства с возможностью поиска наиболее подходящих отраслевых ИТ-систем», — отметил Евгений Госьков, заместитель директора по развитию направления «Автоматизация» компании «Нетрика».