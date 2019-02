Cisco представила новые решения для перехода на сети 5G

Cisco в рамках выставки Mobile World Congress продемонстрировала продукты и решения, помогающие поставщикам услуг и корпоративным клиентам внедрять и монетизировать сервисы на базе технологии 5G.

Компания Cisco подписала более 100 соглашений в этой области с клиентами во всем мире. Более того, 40 поставщиков услуг уже приступили к тестированию и практическому развертыванию решений на базе портфеля сервисов Cisco 5G Now. Таким образом, компания последовательно помогает клиентам реализовать преимущества настоящего облачного мобильного интернета.

Поставщики услуг сталкиваются со значительными финансовыми расходами, готовясь к переходу на сети 5G. Согласно недавнему исследованию Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast, к 2022 году соединение в сети 5G в среднем будет генерировать почти в три раза больше трафика (22 ГБ/месяц), чем соединение в сети 4G (8 ГБ/месяц). Это означает, что провайдеры должны расширять свои сети для поддержки растущего объема передаваемых данных. В то же время им необходимо инвестировать в новые услуги на базе 5G, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. В течение следующих трех лет Cisco планирует выделить 5 миллиардов долларов через программу Cisco Capital на поддержку своих клиентов в переходе на 5G.

В рамках Mobile World Congress компания представила множество новых продуктов и решений. Cisco готова помочь клиентам увеличить прибыль, запустить новые услуги и оптимизировать управление сетевыми подключениями, количество которых, как ожидается, увеличится до 12 миллиардов к 2022 году.

Новые продукты и решения, которые Cisco представила на выставке MWC. Интенционно-ориентированные сети. Cisco Unified Domain Center: позволяет корпоративным ИТ-отделам полноценно управлять всеми политиками, функциями обеспечения безопасности и услугами из мобильной сети. Он интегрируется с Cisco DNA Center, объединяя глобальную сеть, локальную сеть и сети мобильной связи в рамках одного решения.

Маршрутизация. Линейные карты высокой плотности Cisco NCS 5500 (400G): обеспечивают эффективное масштабирование в соответствии с требованиями сетей 5G и надежную защиту инвестиций для компаний, использующих маршрутизаторы семейства Cisco NCS 5500.

Маршрутизаторы Cisco NCS 560: оптимизируют сети конвергентного доступа и агрегации высокой плотности и отвечают строгим требованиям 5G xHaul, сетей Cable Converged Interconnect (CIN) и приложений Carrier Ethernet.

Маршрутизаторы Cisco NCS 540: поддерживают технологии Carrier Ethernet, сотового узла, 5G xHaul и малой агрегации.

Cloud Native Packet Core. Cisco Ultra Cloud Core с CUPS (управление разделением на уровне пользователя): ведущая в отрасли многофункциональная платформа пакетного ядра с высокой степенью защиты, которая объединяет услуги, связанные с 3G, 4G, 5G, IoT и Wi-Fi.

Автоматизация. Cisco Crosswork Cloud: облачная служба, которая выполняет углубленный анализ сетевых данных для предоставления информации сетевым операторам. Включает в себя решение Crosswork Trust Insights, которое предоставляет данные о целостности устройств и расширенную экспертизу для достоверной инвентаризации цифровых активов.

Cisco Crosswork SON (самоорганизующаяся сеть): использует машинное обучение для более быстрого реагирования на проблемы в сети, прогнозирования потенциальных угроз: от радиомодуля до устройства конечного пользователя на основе собранных (и принятых) данных.

Сетевое решение Cisco Crosswork User-centric SON: использует данные аналитики на уровне абонента для оптимизации сети и повышения удобства работы пользователей на более высоких скоростях.

Межсетевой шлюз данных Crosswork Data Gateway: собирает данные и телеметрию для этих облачных сервисов. Решение Crosswork Optimization Engine: выполняет анализ в режиме реального времени и оптимизирует транспорт SDN, чтобы поддерживать оптимальную производительность при изменениях состоянии сети.

Решение Cisco Network Services Orchestrator 5: включает усовершенствованные инструменты, которые ускоряют внедрение приносящих доход сервисов за счет автоматизированного, самостоятельного предоставления ресурсов по требованию. Поддерживает крупнейшие мультивендорные сети, которые включают в себя более 100 000 устройств.

Безопасность. Платформы Cisco Trusted Platform: маршрутизаторы на базе ОС Cisco IOS XR используют аппаратный корень доверия - важнейший элемент создания доверенной сетевой инфраструктуры.

Cisco Umbrella Mobile Protect: Cisco Umbrella и Cisco Ultra-M совместно используются для обеспечения безопасности на уровне сети в масштабе всех устройств всех поколений с использованием решения Cisco для анализа угроз, одного из наилучших в отрасли.

Wi-Fi 6. Cisco совместно с Samsung выполнили проверку работоспособности первого в отрасли устройства с поддержкой нового поколения Wi-Fi - смартфона Galaxy S10 - в сетях Cisco Wi-Fi 6.

Демонстрация работы сетей 5G, Wi-Fi 6 и IoT. Устойчивое беспроводное соединение. Вместе с Google Station компания Cisco продемонстрировала, как она будет работать с поставщиками интернет-услуг, государственными органами и общественными организациями, чтобы предоставить одному миллиарду людей доступ к увеличивающемуся числу возможностей цифровой экономики.

5G, Wi-Fi и интеллектуальные местные сообщества: Cisco продемонстрировала, как сети 5G и Wi-Fi играют важнейшую роль, помогая поставщикам услуг предлагать управляемые услуги местным сообществам, таким, как население Барселоны, что позволяет им повышать уровень экономической устойчивости, оказания муниципальных услуг и поддержания городской инфраструктуры.

Инициатива 5G Beyond the City: участие в проекте UK 5G Rural First. Как один из ключевых партнеров в Великобритании, компания Cisco показала, как она помогает «подключать неподключенное» через 5G в сельской местности.

Wi-Fi 6: Cisco продемонстрировала, как она делает Wi-Fi 6 еще лучше с новыми решениями, построенными на той же основе, что и 5G. Новый беспроводной стандарт может обеспечить пропускную способность в три-четыре раза выше, чем у предыдущих стандартов Wi-Fi, задержку менее миллисекунды и возможность поддержки до 70 устройств на 100 квадратных метрах.

Подключенные автомобили: посетители выставки узнали, как архитектуры Cisco IoT и 5G позволяют автопроизводителям сотрудничать с поставщиками услуг для предоставления новых монетизируемых услуг, связанных с техническим обслуживанием, совершенствованием НИОКР, продажами и маркетингом на основе данных.