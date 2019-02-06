«Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для рекламного агентства Kapibara

«Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для Kapibara, рекламного агентства полного цикла. Специалисты Kapibara самостоятельно управляют размещенными в VDC данными и сервисами, в то время как информационной безопасностью, поддержкой и администрированием обеспечивающей инфраструктуры занимается облачный провайдер. При этом доступность сервисов гарантирована на 99,95 %, что составляет не более 21 минуты простоя в месяц.

«Нашему заказчику – компании Motul – потребовалось перенести в Россию пользовательские данные отечественных зарегистрированных пользователей сайта Powersport для поклонников экстремального мотоспорта. Поэтому мы искали виртуальную площадку с высокой степенью доступности и уровнем защиты информации с соблюдением всех требований закона №152-ФЗ "О защите персональных данных". Облако "Техносерв Cloud" полностью соответствовало нашим запросам», – отметил Александр Панов, генеральный директор РА Kapibara.

«IaaS по-прежнему остается самой востребованной услугой: облачный провайдер предоставляет в аренду гибко масштабируемые вычислительные мощности и отвечает за функционирование. Эта модель очень удобна для проектов, которые предполагают надежность используемой ИТ-инфраструктуры и быстрое развертывание. Заказчик при этом экономит на стоимости владения и получает максимально удобное, разработанное под свои потребности решение в минимальные сроки», – сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».