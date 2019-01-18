«Лента» начала внедрение продуктов для маркетинга и аналитики на базе SAP HANA

SAP CIS и «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, объявили о старте внедрения продуктов для маркетинга и аналитики SAP Marketing и SAP Predictive Analytics на базе SAP HANA.

В ходе проекта в «Ленте» будет создана единая платформа для анализа покупательского поведения и эффективности маркетинговых акций. На базе платформы будет собираться вся информация о клиентском опыте: активности и взаимодействия в различных каналах, чеки, данные из интернет, в том числе из социальных сетей и др. В планах ритейлера развитие аналитики данных с помощью технологий машинного обучения и предиктивной аналитики, что поможет компании автоматизировать процесс формирования оптимальных персонифицированных предложений для своих клиентов. Результатом нового цифрового проекта станет улучшение уровня взаимодействия «Ленты» со своими покупателями по всем каналам коммуникации, оптимизация затрат и улучшение качества обслуживания покупателей с момента возникновения потребности до совершения покупки.

«В "Ленте" реализована успешная программа лояльности, в основе которой лежит анализ покупательских привычек. Мы используем эту информацию для оптимизации цен, промо-акций, ассортимента, повышения уровня сервиса и персонификации нашего предложения для 13,8 млн наших покупателей. Внедрение решений SAP позволит нам усовершенствовать работу по предоставлению персональных предложений через наиболее эффективные каналы коммуникации», – отметил Берт Вуккинк, директор по маркетингу «Ленты».

«Сегодня лояльность клиента надо понимать как его готовность к диалогу с нами. "Лента" развивала такой подход на протяжении многих лет и продолжает его совершенствовать. SAP Marketing и SAP Predictive Analytics благодаря встроенным технологиям машинного обучения позволят собирать и глубже анализировать данные о поведении покупателя и на базе этого анализа с высокой долей вероятности угадывать потребность клиента, наиболее подходящий момент и канал коммуникации. В результате клиенты получают лучший опыт взаимодействия с ритейлером», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.