Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ

Avaya Holdings Corp. представила новые открытые SIP-устройства в рамках своей линейки Avaya Desktop Experience, благодаря которым поставщики унифицированных коммуникаций как услуги (Unified Communications as a Service, UCaaS) смогут расширить пользовательский опыт в офисах компаний, используя для этого любую удобную платформу унифицированных коммуникаций для максимальной простоты и экономичности.

Сегодня сотрудники используют для работы различные устройства и приложения. Чтобы обеспечивать им полную поддержку, поставщики UCaaS-решений должны иметь в своем арсенале умные устройства, с помощью которых пользователи могли бы обеспечивать и персонализировать свои коммуникации, и которые предоставляли бы удобный доступ к корпоративным сервисам, где бы они не находились.

Расширенное портфолио Avaya Desktop Experience теперь включает дополнительные устройства Avaya Vantage, устройства для конференцсвязи, полное портфолио IP-телефонов J100 Series IP Phone, а также новые устройства для гостиничного бизнеса, беспроводные телефоны и гарнитуры, что позволяет поставщикам услуг расширить свое предложение в масштабах всей существующей облачной инфраструктуры унифицированных коммуникаций.

«Рынок открытых SIP-устройств продолжает расти год от года, чему способствует реализация все большего числа проектов по внедрению и обновлению коммуникационной инфраструктуры, развертываемых как локально, в ЦОД клиента, так и по облачной модели, — сказал Мохамед Алаа Сайед (Mohamed Alaa Saayed), директор ИКТ-направления, подразделение Connected Work and Digital Transformation, Frost & Sullivan. — За последние два десятилетия Avaya значительно ускорила темпы развития и внедрения инноваций, и в особенности облачных коммуникационных решений. Продолжающиеся инвестиции и создание новых продуктов для этого растущего рынка — это часть последовательной стратегии развития для компании, которая продолжает занимать лидирующие позиции на рынке по поставкам настольных IP-телефонов и по объему выручки от продаж».

«Теперь самые разные поставщики UCaaS-услуг смогут оценить надежность и использовать все возможности продуктов Avaya для создания уникального пользовательского опыта для своих клиентов, — отметил Роман Франтов, технический директор Avaya в России и СНГ. — Расширение нашего портфолио Avaya Desktop Experience как по количеству предлагаемых продуктов, так и за счет поддержки платформ унифицированных коммуникаций сторонних производителей, позволяет поставщикам UCaaS-решений значительно расширить своё предложение. Это повысит степень удовлетворенности сотрудников и их продуктивность, а также улучшит общее качество обслуживания клиентов».

На мероприятии 2018 Broadsoft Connections Avaya продемонстрировала новые решения для поставщиков унифицированных коммуникаций как услуги. Кампус беспроводных коммуникаций: новая линейка беспроводных телефонов использует беспроводные технологии (WiFi, Bluetooth, DECT) для оптимизации внедрения UCaaS-проектов и улучшения пользовательского опыта.

Мультимедийные коммуникации: множество приложений для UCaaS-решений, для оптимизации бизнес-процессов заказчиков, а также новые возможности языкового перевода Avaya в режиме реального времени в одно касание.

Коммуникационные решения для гостиничного бизнеса: новое портфолио устройств от Avaya развивают и улучшают процессы обслуживания гостей.