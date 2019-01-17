Интерфейс «Битрикс24» перевели на шесть новых языков

«Битрикс24» сообщил о доступности одноименного сервиса для управления бизнесом на шести новых языках.

Юго-восточная Азия – один из самых крупных регионов присутствия российского сервиса для управления бизнесом. В Индии, Вьетнаме и Индонезии живут более 10% пользователей «Битрикс24».

Среди крупнейших клиентов сервиса: вьетнамский производитель лапши быстрого приготовления, крупнейший банк Индонезии, известное риэлтерское агентство Сингапура, министерство финансов одной из стран.

На сегодняшний день интерфейс «Битрикс24» локализован на 17 языков: английский, немецкий, испанский, португальский, французский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, китайский, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, тайский, хинди.

В ближайшее время разработчики планируют добавить арабский язык.

«Битрикс24» используют более 4 млн компаний в 220 странах и территориях мира. 40% клиентов сервиса – компании, которые находятся на территории России и государств бывшего СНГ, 60% – зарегистрированы в других странах. Специалисты оказывают глобальную техподдержку в онлайн-режиме.

Сергей Кулешов, эксперт «Битрикс24», отметил: «Мы изначально задумывали сервис как международный проект. Все новые функции сервиса становятся одновременно доступны для пользователей со всего мира, а не только для России. Шесть новых языков позволят комфортно работать компаниям Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Индии и Италии. В этих странах стран совокупно проживает более 1,5 млрд человек».