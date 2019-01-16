Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности

Online Patent, разработчик решений в области Legaltech, сообщил о крупном расширении функциональности своей платформы. Теперь сервис позволяет автоматизировать типовые процессы по управлению всеми видами объектов интеллектуальной собственности – товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных и патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В августе компания сообщала о пакете обновлений, который перевел в цифровую среду работу с товарными знаками.

Число поданных заявок во всем мире непрерывно возрастает с 2011 г. Согласно ежегодному докладу ВОИС «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности» (WIPI), в 2017 г. было подано 3,17 млн патентных заявок года, что на 5,8% выше показателей предыдущего отчетного года. На регистрацию товарных знаков в 2017 г. было подано 9,11 млн заявок, что на 26,8% выше по сравнению с предыдущим годом. Россия вошла в ТОП-10 стран по числу патентных заявок, а по количеству заявок на полезные модели занимает третье место по итогам 2017 г. Но сервисов, автоматизирующих процессы взаимодействия компаний-правообладателей с патентными ведомствами, – пока не так много.

Цифровая платформа Online Patent позволяет выполнять все типовые задачи по управлению портфелем прав в едином интерфейсе. После регистрации в системе пользователю сервиса Online Patent доступна следующая функциональность: подготовка и подача заявок на регистрацию всех объектов интеллектуальной собственности (товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных и патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы); продление товарных знаков и поддержание патентов в силе, выполняемое «в один клик»; автоматизированное ведение реестров товарных знаков и патентов компании с возможностью отслеживать сроки и получать уведомления об обязательных действиях, осуществляемое на базе прямой синхронизации с официальными реестрами Роспатента; онлайн-поиск патентов и товарных знаков, выполняемый по ключевым словам, номеру охранного документа или правообладателя; обновление и отслеживание в онлайн-режиме всех этапов делопроизводства по заявкам, включая заявки, поданные до начала использования сервиса.

Также пользователям доступна сервисная поддержка, включающая консультационные сервисы штатных сотрудников компании – аккредитованных российских и евразийских патентных поверенных.

«Во всем мире интеллектуальная собственность становится ключевым конкурентным преимуществом компаний, и с каждым годом спрос на охрану и защиту интеллектуальных прав только возрастает, – отметила Алина Акиншина, генеральный директор Online Patent. – Цифровая платформа позволяет снизить транзакционные издержки правообладателей на управление портфелем интеллектуальной собственности, минимизировать затраты времени на ручную подготовку документов, документооборот и ведение реестров патентов и товарных знаков. В 2019 г. мы планируем автоматизировать взаимодействие заявителей с Всемирной организацией интеллектуальной собственности, внедрить модули по международной регистрации товарных знаков и подаче патентных заявок в соответствии с процедурой Договора о патентной кооперации».