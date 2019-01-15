Zyxel представила новые облачные решения Nebula для СМБ

Zyxel объявила о расширении портфеля облачных решений для построения и управления сетью Nebula, которые помогают бизнесу удовлетворить требования времени. В функционал решений Nebula, рассчитанных на сервис-провайдеров и средний и малый бизнес (СМБ), добавлено несколько новых продвинутых функций.

Zyxel также представила две новые модели точек доступа NebulaFlex Pro, поддерживающий работу в трех режимах (triple mode), и шлюз премиум-класса, что позволит провайдерам и предприятиям СМБ с помощью Nebula выполнить любые проекты по развитию своих сетей.

Zyxel расширила список устройств, совместимых с решениями Nebula, добавив в него две новые модели точек доступа WAC6303D-S и NWA5123-AC HD из серии NebulaFlex Pro. Обе точки поддерживают три режима работы (автономный, под управлением контроллера и под управлением из облака). Это позволяет бизнесу поддержать эффективность ранее сделанных в ИТ-инфраструктуру инвестиций и гарантирует гибкость при масштабировании сети: управлять точками доступа с помощью контроллера либо из облака, а также переключаться между этими режимами – решает заказчик.

Новые точки доступа NebulaFlex Pro, поддерживающие технологию 802.11ac wave 2, повышают скорость и увеличивают максимальное число подключенных клиентов, что упрощает развертывание высокоскоростной беспроводной сети в условиях высокой плотности клиентских устройств и сильных помех.

Модель WAC6303D-S оборудована смарт-антенной, которая, как показали тесты, способна устранить влияния помех на работу WiFi. Все точки доступа NebulaFlex Pro поставляются с трехлетней лицензией на пакет сервисов Nebula Professional Pack.

Модель NSG300 из серии шлюзов Nebula обладает увеличенной мощностью и расширенными возможностями, необходимыми для работы продвинутых функций из пакетов Nebula Pro Pack и Nebula Security Service. После выпуска этого шлюза линейка решений Nebula для защиты сетей обеспечивает выбор подходящего продукта для всех основных сценариев.