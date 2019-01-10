D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома»

D-Link представила на проходящей в Лас-Вегасе международной выставке потребительской электроники CES 2019 новейшие разработки и решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома».

D-Link представила беспроводной маршрутизатор с поддержкой мобильных сетей 5G DWR-2010. Его инновационный потенциал и выдающиеся технические характеристики по достоинству были оценены престижной премией CES 2019 Innovation Awards.

DWR-2010 поддерживает самую современную спецификацию сетей 5G – 5G NR (3GPP Release 15) и частотные диапазоны Sub-6 GHz или mmWave. Устройство оснащено мультигигабитным портом LAN (2.5G BASE-T), гигабитными портами WAN/LAN, 4 внешними антеннами LTE/5G NR, портом USB 3.0.

DWR-2010 соответствует спецификациям IEEE 802.11ac 4x4 и IEEE 802.11n 4x4. Поддерживается инновационная технология D-Link Wi-Fi Mesh для улучшения беспроводного покрытия больших помещений. Для интеграции в экосистемы IoT и «умного дома» возможна реализация Zigbee/Z-wave/BLE. Поддерживаются FOTA/TR-069 и VoLTE.

Новое поколение беспроводных маршрутизаторов EXO с интегрированной платформой безопасности McAfee и поддержкой Alexa и Google Assistant. Устройства оснащены высокопроизводительным двухъядерным процессором, гигабитными портами WAN/LAN, поддерживают спецификацию 802.11ac Wave 2 MU-MIMO и технологию D-Link Wi-Fi Mesh. Для мониторинга реальной скорости доступа в интернет используется встроенный сервис от компании Ookla.

Интегрированная платформа безопасности McAfee обеспечивает комплексную защиту от несанкционированного доступа и вредоносного ПО для широкого круга подключенных к Интернету устройств – от смартфонов, камер видеонаблюдения и датчиков до «умных» бытовых приборов и систем жизнеобеспечения дома. Решение позволяет блокировать вирусы, вредоносные программы и сайты, атаки бот-сетей, фишинг, обеспечивает защиту IoT-устройств от несанкционированного доступа и расширенный родительский контроль.

В качестве дополнения к маршрутизаторам линейки EXO на выставке CES 2019 были представлены новые повторители AC1300 DRA-1360 и AC2000 DRA-2060 с поддержкой технологии D-Link Wi-Fi Mesh, позволяющей существенно улучшить качество покрытия и скорость передачи данных.

На выставке CES 2019 представлена новая линейка устройств для «умного дома» с поддержкой технологии Zigbee. В нее входят беспроводная Full HD-камера DCS-8330LH, датчик открывания двери/окна DCH-B112, датчик движения DCH-B122, «умная» розетка DCH-B212.

Беспроводная Full HD-камера DCS-8330LH обеспечивает угол обзора 120° с разрешением Full HD 1080p и оснащена инфракрасной подсветкой для работы в ночное время и встроенным слотом для карт памяти microSDXC емкостью до 128 ГБ. Поддерживается функционал Intelligent Video Analytics (IVA) для распознавания людей и движущихся объектов, сервисы Alexa, Google Assistant, IFTTT, двусторонняя передача звука. Встроенный Zigbee-концентратор и поддержка мобильного приложения mydlink позволяют подключать, получать оповещения и управлять различными датчиками, в т.ч. датчиком открывания двери/окна DCH-B112, датчиком движения DCH-B122 и «умной» розеткой DCH-B212.

В рамках выставки CES 2019 компания D-Link представила новые беспроводные устройства для «умного дома» и IoT.

Внешняя беспроводная Full HD-камера DCS-8600LH конструктивно реализована в корпусе со степенью защиты от внешних воздействий IP65, обеспечивает угол обзора 135°, разрешение 1920х1080, поддерживает работу в темноте на расстоянии до 7 метров, оснащена встроенными динамиком и микрофоном для двусторонней передачи звука и слотом для карт памяти формата microSD/SDHC. Поддерживается обнаружение движения, режим приватности, облачная запись, мобильное приложение mydlink, сервисы Alexa, Google Assistant, IFTTT.

Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с приводом наклона/поворота обеспечивает угол обзора 120°, разрешение 1280х720, углы поворота и наклона 340° и 105° соответственно, поддерживает работу в темноте на расстоянии до 5 метров, оснащена встроенными динамиком и микрофоном для двусторонней передачи звука и слотом для карт памяти формата microSD/SDHC. Поддерживается обнаружение движения, режимы приватности и патрулирования, выбор угла панорамирования, облачная запись, мобильное приложение mydlink, сервисы Alexa, Google Assistant, IFTTT.

Первый в сегменте устройств для «умного» дома беспроводной датчик протечек с поддержкой Google Assistant DCH-S161 оснащен сенсором влаги с кабелем длиной 1,8 м и встроенной сиреной с уровнем громкости 90 dB. Поддерживаются push-уведомления в реальном времени, сценарии IFTTT, мобильное приложение mydlink. Устройство работает от двух батареек AA.

Беспроводная «умная» розетка DSP-S118 конструктивно выполнена в тонком корпусе, не ограничивающем доступ к рядом расположенным розеткам. Поддерживается удаленное включение/выключение, работа по расписанию, мобильное приложение mydlink, сервисы Alexa, Google Assistant, IFTTT, беспроводное обновление встроенного программного обеспечения.

Внешняя беспроводная «умная» розетка DSP-W320 конструктивно реализована в корпусе со степенью защиты от внешних воздействий IP44. DSP-W320 оснащена двумя розетками и USB-портом. Поддерживается удаленное включение/выключение, работа по расписанию, мобильное приложение mydlink, сервисы Alexa, Google Assistant, IFTTT, беспроводное обновление встроенного программного обеспечения.

Беспроводной видеорегистратор для «умного» дома DNR-205LH поддерживает 4 канала записи с камер D-Link серии LH, «облачный» сервис mydlink, запись на подключаемый по USB внешний диск и трансляцию изображения через HDMI. Новинка оснащена функцией Intelligent Video Analytics (IVA) для обнаружения объектов, людей, проникновений на заданную территорию, попыток несанкционированного ограничения обзора камер. DNR-205LH соответствует спецификациям ONVIF.

На CES 2019 была представлена новая версия мобильного приложения mydlink. Приложение предназначено для управления экосистемой устройств «умного дома» D-Link. Добавлены опции «Rich Notifications» для получения уведомлений в виде скриншотов и «Smart Recaps» для создания дайджестов записанного видео с возможностью указания требуемого временного интервала и фильтрацией по типу обнаруженных событий.