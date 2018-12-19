В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA BI

Совместной проектной командой группы компаний ITPS и группы предприятий «Лукойл» реализован проект по внедрению информационной системы ИСУ SIP на базе SAP HANA BI.

Мировая практика показывает, что качество и уровень международной финансовой отчетности является своеобразным ключом к глобальному рынку капитала. Все крупные международные игроки стремятся автоматизировать этот процесс, поскольку от скорости появления финансовой отчетности на рынке, ее качества и достоверности зависят возможности роста бизнеса.

Группа компаний ITPS и «Лукойл» завершили проект, в рамках которого были решены задачи по обработке данных отчетности дочерних обществ Группы «Лукойл» (SIP-отчетности) для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО «Лукойл».

Решение позволило сократить время формирования консолидированной отчетности головной компании и дочерних обществ «Лукойл», повысить скорость формирования отчетности и ее качество за счет автоматизированного сбора информации, проверок показателей при вводе и доступа к архивным данным.

Внедренное решение делает возможным оперативное получение регламентированной, прозрачной и достоверной отчетности, позволяет консолидировать сбор информации со всех источников и приводить отчетность в соответствие с требованиями МСФО. В результате существенно сокращается время формирования консолидированной ежеквартальной финансовой отчетности и повышается качество формирования отчетности за счет использования базовых проверок значений аналитик и показателей при вводе, доступа к данным на широком историческом горизонте и автоматизации процессов сбора и дополнительных расчетов.

«Для «Лукойл» это первый проект на платформе SAP HANA. В настоящее время мы активно используем данную информационную систему и планируем продолжать сотрудничество с ITPS по ее функциональному и техническому развитию», - отметил Игорь Козырев, начальник департамента международной отчетности «Лукойл».

«Наша команда имеет многолетний опыт работы в трансформации бизнес-процессов, внедрения систем на базе SAP и современных технологий Big Data на платформе HANA. Данный проект был призван помочь Заказчику создать решение, позволяющее быстрее получать информацию, сокращать сроки формирования отчетности и быть гибче в современном цифровом мире. На сегодняшний день только 2,5% всех предприятий готовы к внедрению подобного рода инструментов по целому ряду причин. А потому мы благодарны компании Лукойл за передовой опыт, за стремление к инновациям», - отметил Дмитрий Федорочев, директор по внедрению и развитию КИС ITPS.