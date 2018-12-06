В России стартовала разработка стандартов для рынков искусственного интеллекта, квантовых коммуникаций и «умного города»

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК совместно с Региональным инжиниринговым центром «СэйфНет» начали разработку комплекса стандартов для рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифровой экономики. К марту 2019 года планируется разработать документы технической стандартизации в области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и «умного города». Планы по разработке стандартов были представлены на форуме «Экосистема НТИ», который проходит 6-7 декабря в Сочи.

В области квантовых коммуникаций будет разработан проект национального стандарта «Квантовые коммуникации. Общие положения и терминология». Он установит единые требования к архитектуре квантовой сети и терминологии, а также типовые примеры применения данных технологий. Квантовые коммуникации рассматриваются как основа развития архитектуры информационных сетей будущего. Их использование может повысить надежность и эффективность линий связи. Согласно прогнозам, к 2023 г. рынок квантовых коммуникаций в России достигнет $1,5 млрд (данные Optoelectronics Industry Development Association). К работе над стандартом и экспертизе будут привлечены внешние эксперты, а также Технический комитет 26 «Криптографическая защита информации», с которым год назад было подписано и реализуется соглашение о взаимодействии.

Разрабатываемый проект национального стандарта «Информационные технологии. Искусственный интеллект. Общие положения» установит единые требования к архитектуре систем искусственного интеллекта и их функциональным характеристикам. В этом стандарте также будут представлены типовые примеры применения технологий ИИ. Стандартизация затронет новые технологии в таких сферах, как общественная безопасность, медицина, общественные пространства. Кроме того, появление стандартов станет стимулом для развития интеллектуальных систем в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Проект стандарта «Умный город. Требования к безопасности. Общие положения» установит единые требования к архитектуре умного города в части безопасности и функциональных характеристик устройств. Появление стандарта упростит внедрение в городах решений по управлению инфраструктурой, мониторингу безопасности и реагированию на подозрительные события в режиме реального времени, а также повысить эффективность расходования ресурсов, необходимых для функционирования городской инфраструктуры.

Для разработки каждого из стандартов уже сформированы экспертные консорциумы научных центров и коммерческих компаний, которые позволят учесть интересы участников рынка. Проекты стандартов в области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и умного города будут вынесены на публичное обсуждение в марте 2019 г.