Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями

Software AG сообщила о том, что мировой производитель береговых ветрогенераторов Nordex Group выбрал ее платформу Cumulocity IoT. Nordex Group управляет экологически чистыми ветряными электростанциями с помощью поступающих с датчиков данных. Компания, штаб-квартира которой расположена в Гамбурге (Германия), планирует подключить и контролировать 6,8 тыс. находящихся в эксплуатации ветротурбин, используя возможности платформы Cumulocity IoT для цифрового преобразования своих ветряных электростанций.

Nordex Group реализует по всему миру проекты строительства ветротурбин, преобразующих кинетическую энергию воздушных масс в огромное количество электроэнергии. При ее производстве не выделяется углекислый газ, что способствует экологизации энергетического сектора. Ветротурбины могут стать альтернативой устаревающим атомным и угольным тепловым электростанциям. Ежегодно установки Nordex Group производят свыше 23 ГВт энергии, поступающей из возобновляемого источника, что составляет более 80% мирового энергетического рынка (исключая Китай).

Cumulocity IoT компании Software AG — это открытая и независимая платформа, которая поддерживает более 150 предварительно интегрированных устройств и свыше 300 промышленных протоколов. Эта распределенная платформа работает в облачной среде, локально и на периферии. Она предоставляет предприятиям комплексные возможности интеграции, обеспечивая в краткосрочной перспективе сосуществование устаревших процессов и передовых технологий обработки данных на периферийных устройствах интернета вещей. Cumulocity IoT Edge — это развертываемая на одном сервере версия облачной платформы Cumulocity IoT, содержащая расширения и модификации, с помощью которых заказчики смогут интегрировать бизнес-приложения на местах.

Стефан Эвальд (Stefan Ewald), директор по информационным технологиям компании Nordex, сказал: «Наши ветротурбины десятилетиями задают стандарты качества и инноваций. Благодаря доступу в режиме реального времени к огромному набору данных, получаемых от наших ветроустановок по всему миру, мы сможем разрабатывать новые сервисы и повышать операционную эффективность. Компания Nordex Group уже внедрила цифровые технологии, позволяющие совершенствовать и наращивать производительность турбин в течение всего срока эксплуатации. Мы уверены, что Cumulocity IoT — это ключевой компонент в деле дальнейшего укрепления нашей стратегии цифровизации».

С помощью платформы Cumulocity IoT компания продолжит цифровую трансформацию, обеспечивая заказчиков инструментами комплексного контроля, которые помогут повысить производительность ветротурбин и в полной мере использовать инвестиционный потенциал.

Санджай Брахмавар (Sanjay Brahmawar), генеральный директор компании Software AG, отметил: «В энергетическом секторе царит острая конкуренция. Интегрируя платформу Cumulocity IoT с ветротурбинами, Nordex Group сможет создать систему удаленного управления и централизованного мониторинга в режиме реального времени, используя ту же самую архитектуру программного обеспечения "от периферии к облаку". Это уникальное конкурентное преимущество. Интернет вещей привносит инновации в бизнес Nordex посредством интеллектуальных технологий, подключенных и конечных устройств. Мы рады поддержать нашего заказчика, чтобы он мог полностью удовлетворять потребности своих клиентов».