Commvault представила в России расширенную линейку HyperScale Appliance

Commvault презентовала в Москве расширенную линейку решений HyperScale Appliance, которые заменят устаревшую архитектуру вертикального масштабирования гибкой и отказоустойчивой программно-аппаратной платформой.

Презентация прошла в рамках мероприятия для заказчиков и партнеров Commvault TechTable. Основными спикерами стали Винчензо Костантино, технический директор в регионе EMEA и Фрэнк Блаза, директор по развитию направления Appliance в регионе EMEA. Эксперты Сommvault рассказали о современных потребностях в хранении вторичных данных и повышении эффективности их использования.

Расширенная линейка HyperScale Appliance предлагает модели как с уменьшенной, так и увеличенной емкостью, которые предоставляют клиентам больше гибкости и свободы выбора. Модель с увеличенной емкостью обеспечивает интегрированную горизонтально-масштабируемую защиту на базе технологии Commvault HyperScale Technology и лучшей в индустрии линейки решений для защиты, управления и использования данных Commvault Complete Backup & Recovery. Новое специализированное устройство меньшей емкости – это интегрированное решение для удаленного офиса, упрощающее управление небольшими филиалами в рамках централизованной стратегии гибридного развития ИТ-инфраструктуры, основой которой являются более мощные модели Commvault HyperScale Appliance.

«Мы рады представить полную линейку HyperScale Appliance российским заказчикам и партнерам. У рынка программно-аппаратных решений большой потенциал, в каждом существующем проекте Commvault используется аппаратное обеспечение для резервного копирования, теперь это «железо» можем предоставлять мы, обеспечивая техническую поддержку и своевременный апдейт всего комплекса», - сказал Фрэнк Блаза, директор по развитию направления Appliance в регионе EMEA.

«Семейство HyperScale Appliance кардинально упрощает проектирование сложных инфраструктур. Клиенту не надо на 5 лет вперед планировать развитие ЦОДа, он просто может по мере необходимости добавлять дополнительные блоки эплаенсов, одновременно увеличивая емкость и вычислительную мощность решения. Это именно тот продукт, который просили наши заказчики», - сказал Винчензо Костантино, технический директор в регионе EMEA.

Портфель продуктов Commvault Appliance состоит из следующих моделей: Commvault HyperScale Appliance (model HS3300) для крупного бизнеса, Commvault HyperScale Appliance (model HS1300) для предприятий среднего бизнеса и Commvault Remote Office Appliance (model HS1100) для удаленных офисов. Все они уже доступны для заказа в России.